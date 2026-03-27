В ЦРУ сказали, что он гей: Трамп о новом верховном лидере Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ сказали ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , которое сослалось на интервью для Fox News.

На вопрос ведущей, сообщало ли ЦРУ, что аятолла-младший гей, президент США ответил следующее:

"Ну, они так говорили, но я не знаю, только ли они. Думаю, многие так говорят. Это плохо сказывается на его перспективах в этой стране", - сказал Трамп.

При этом он не указал, какие доказательства подтверждают утверждения Центрального разведывательного управления США.

Отметим, что гомосексуальность в Иране является незаконной, поскольку однополые отношения рассматриваются там как нарушение исламских ценностей, наказуемое в соответствии с шариатским правом страны.

Также добавим, что именно New York Post сообщило, что Трамп был проинформирован о возможной ориентации Хаменеи младшего. По информации издания, лидер США не смог сдержать эмоций и громко рассмеялся, когда услышал это.