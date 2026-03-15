Трамп сомневается, что новый верховный лидер Ирана, сын ликвидированного Хаменеи жив

Глава Белого дома Дональд Трамп поставил под сомнение, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Поводом для сомнений стало то, что Хаменеи не появился на камеру в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Моджтаба Хаменеи 13 марта выложил письменно в сети свое первое заявление, как лидер Ирана, вместо того, чтобы появиться на камеру и озвучить его. Именно это стало поводом для слухов о том, что он может быть мертвым.

В письменном заявлении Хаменеи, сын убитого предшественника аятоллы Али Хаменеи, пообещал продолжать блокировать Ормузский пролив и атаковать союзников США в регионе.

"Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать", - сказал Трамп в субботу по телефону.

И хотя президент США назвал слухами информацию о возможной смерти лидера Ирана, он все же заявил следующее:

"Я слышу, что его нет в живых, а если он жив, то он должен сделать что-то очень разумное для своей страны, а именно - сдаться", - сказал Трамп.

Следует отметить, что накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что младший Хаменеи был ранен и, возможно, изуродован, он также назвал его письменное заявление слабым.