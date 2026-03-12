Иран угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что подожжет нефтяные и газовые объекты региона, если энергетическая инфраструктура и порты Ирана будут атакованы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы предупреждаем правительство агрессора и всех его союзников, что малейшее нападение на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана будет сопровождаться нашим сокрушительным и разрушительным ответом", - говорится в заявлении КСИР.
С начала операции в Иране США нанесли удары по более чем 5500 целям на территории страны, включая более 60 кораблей.
Напомним, недавно стало известно, что Иран может готовить атаку на западное побережье США в ответ на возможные удары Вашингтона по иранским объектам. Разведка предупреждала о вероятном использовании беспилотников с гражданских судов.
Кроме того, западные СМИ, в частности The New York Times, отмечали, что президент США Дональд Трамп мог недооценить военные возможности Тегерана. Это создает дополнительные риски для безопасности страны в условиях эскалации.
Ранее сообщалось, что на фоне напряженности Иран мог заминировать Ормузский пролив, что угрожает мировым поставкам нефти и заставляет администрацию США искать срочные пути стабилизации ситуации в регионе.
Дональд Трамп выступил с заявлением о серьезных последствиях для Тегерана, если это правда.
Отметим, Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.
Сегодня верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после своего избрания, которое сопровождалось угрозами. Он сказал, что все американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть немедленно закрыты и "эти базы будут атакованы".