Иран угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

"Мы предупреждаем правительство агрессора и всех его союзников, что малейшее нападение на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана будет сопровождаться нашим сокрушительным и разрушительным ответом", - говорится в заявлении КСИР.

С начала операции в Иране США нанесли удары по более чем 5500 целям на территории страны, включая более 60 кораблей.

Обострение между США и Ираном

Напомним, недавно стало известно, что Иран может готовить атаку на западное побережье США в ответ на возможные удары Вашингтона по иранским объектам. Разведка предупреждала о вероятном использовании беспилотников с гражданских судов.

Кроме того, западные СМИ, в частности The New York Times, отмечали, что президент США Дональд Трамп мог недооценить военные возможности Тегерана. Это создает дополнительные риски для безопасности страны в условиях эскалации.

Ранее сообщалось, что на фоне напряженности Иран мог заминировать Ормузский пролив, что угрожает мировым поставкам нефти и заставляет администрацию США искать срочные пути стабилизации ситуации в регионе.

Дональд Трамп выступил с заявлением о серьезных последствиях для Тегерана, если это правда.