Иран может атаковать западное побережье США беспилотниками: какой штат под угрозой

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило правоохранительные органы Калифорнии об угрозе со стороны Ирана. Тегеран может использовать дроны для атак на западное побережье США в ответ на действия американской администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Согласно внутреннему предупреждению ФБР, Иран рассматривает возможность запуска дронов с неустановленных судов, находящихся вблизи американского побережья. По оперативным данным, по состоянию на февраль 2026 года Тегеран планировал внезапный удар по целям в Калифорнии на случай прямой атаки США по иранской территории.

"Мы получили информацию, что Иран стремился осуществить атаку с помощью БПЛА с судна у побережья США. Сейчас мы не имеем точных данных относительно времени, конкретных целей или исполнителей этого нападения", - отмечается в документе спецслужбы.

Эксперты по безопасности обеспокоены, что запуск дронов может произойти как из акватории Тихого океана, так и с территории Мексики. Бывший руководитель разведки Министерства внутренней безопасности Джон Коэн отметил, что Иран имеет значительное присутствие и налаженные связи в Мексике и Южной Америке.

Представители разведки долгое время высказывали опасения, что иранское оборудование для атак может быть заранее размещено на гражданских судах или суше вблизи границ США как "спящий" ресурс на случай эскалации.