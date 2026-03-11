Иран может атаковать западное побережье США беспилотниками: какой штат под угрозой
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило правоохранительные органы Калифорнии об угрозе со стороны Ирана. Тегеран может использовать дроны для атак на западное побережье США в ответ на действия американской администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Согласно внутреннему предупреждению ФБР, Иран рассматривает возможность запуска дронов с неустановленных судов, находящихся вблизи американского побережья. По оперативным данным, по состоянию на февраль 2026 года Тегеран планировал внезапный удар по целям в Калифорнии на случай прямой атаки США по иранской территории.
"Мы получили информацию, что Иран стремился осуществить атаку с помощью БПЛА с судна у побережья США. Сейчас мы не имеем точных данных относительно времени, конкретных целей или исполнителей этого нападения", - отмечается в документе спецслужбы.
Эксперты по безопасности обеспокоены, что запуск дронов может произойти как из акватории Тихого океана, так и с территории Мексики. Бывший руководитель разведки Министерства внутренней безопасности Джон Коэн отметил, что Иран имеет значительное присутствие и налаженные связи в Мексике и Южной Америке.
Представители разведки долгое время высказывали опасения, что иранское оборудование для атак может быть заранее размещено на гражданских судах или суше вблизи границ США как "спящий" ресурс на случай эскалации.
Отметим, американские СМИ уже пишут, что готовя операцию на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп недооценил Иран - и это стало его главной ошибкой. Тегеран ответил гораздо жестче, чем ожидалось, и перекрыл один из ключевых нефтяных маршрутов планеты.
Напомним, из-за войны в Иране нефть впервые с 2022 года "перевалила" за 100 долларов за баррель - Brent достигла 104 долларов, рост составляет более 15%.
За первые два дня войны США потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов - гораздо больше, чем планировалось. Также в качестве мести Иран мог заминировать Ормузскийпролив.