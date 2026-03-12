Іран погрожує влаштувати "нафтове пекло" на Близькому Сході у відповідь на атаки США

"Ми попереджаємо уряд агресора і всіх його союзників, що найменший напад на енергетичну інфраструктуру і порти Ірану буде супроводжуватися нашою нищівною і руйнівною відповіддю", - йдеться у заяві КВІР.

З початку операції в Ірані США завдали ударів по більш ніж 5500 цілях на території країни, включаючи понад 60 кораблів.

Загострення між США та Іраном

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іран може готувати атаку на західне узбережжя США у відповідь на можливі удари Вашингтона по іранських об'єктах. Розвідка попереджала про ймовірне використання безпілотників із цивільних суден.

Крім того, західні ЗМІ, зокрема The New York Times, зазначали, що президент США Дональд Трамп міг недооцінити військові можливості Тегерана. Це створює додаткові ризики для безпеки країни в умовах ескалації.

Раніше повідомлялося, що на тлі напруженості Іран міг замінувати Ормузьку протоку, що загрожує світовим поставкам нафти та змушує адміністрацію США шукати термінові шляхи стабілізації ситуації в регіоні.

Дональд Трамп виступив із заявою про серйозні наслідки для Тегерана, якщо це правда.