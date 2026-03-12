ua en ru
"В первый час все закончилось": Трамп заявил о "победе" США в Иране

08:52 12.03.2026 Чт
3 мин
Однако, по словам президента, остался один нерешенный вопрос
aimg Татьяна Степанова
"В первый час все закончилось": Трамп заявил о "победе" США в Иране Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США фактически победили в войне против Ирана. Теперь вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что мы в очень хорошей форме. Главное, что мы должны выиграть это дело, выиграть быстро, но выиграть", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, многие комментаторы уже считают конфликт завершенным, и теперь встает вопрос лишь о том, когда США остановят операцию.

Президент США также заявил, что не хочет допустить возобновления угрозы со стороны Ирана.

Он предположил, что в стране должно появиться новое руководство, способное отстроить государство.

"Мы не хотим позволить этому снова отрасти, и в идеале хотели бы видеть кого-то, кто знает, что делает - другими словами, кто может построить страну", - отметил Трамп.

Во время выступления в Кентукки 11 марта президент США обратился к своим сторонникам с заявлением, что война фактически завершилась еще в начале операции.

"Мы победили. Мы победили, в первый час все закончилось", - заявил он, не предоставив конкретных доказательств.

В то же время в администрации Трампа звучат разные оценки относительно продолжительности военных действий.

Сам американский президент не ответил на вопрос журналистов, все еще считает возможным завершение войны в течение четырех недель.

Война США и Израиля против Ирана

Напомним, с 28 февраля США вместе с Израилем проводят военную операцию против Ирана.

За первые два дня войны США потратили боеприпасов на 5,6 млрд долларов - гораздо больше, чем планировалось

В ответ иранский режим наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.

Отметим, Иран на фоне конфликта на Ближнем Востоке заблокировал прохождение судов, в том числе с нефтью, через Ормузский пролив Это повлекло повышенные цены на нефть и, как следствие, повышение цен на логистику из-за подорожания бензина.

Кроме того, Иран мог заминировать Ормузскийпролив. В ответ на эту информацию глава Пентагона Пит Гегсет заявил о беспощадных ударах США по судам Ирана в этом проливе.

Согласно данным западной разведки, РФ помогает Ирану с тактиками применения дронов, опробованными во время войны в Украине, для нанесения ударов по целям США и стран Персидского залива.

В недавнем интервью The New York Times украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты военных баз США в Иордании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны с Ираном зависит от его желания. По его словам, она завершится "в любой момент", когда он захочет.

