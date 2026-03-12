"Не воздержимся от мести". Новый верховный лидер Ирана сделал первое заявление

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после того, как его избрали на такую должность. Свою речь он наполнил угрозами.

Как передает РБК-Украина , заявление Хаменеи приводят Sky News и CNBC .

Новый иранский лидер подчеркнул, что все американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть немедленно закрыты и "эти базы будут атакованы".

Также, по его словам, блокада Ормузского пролива должна быть продолжена как "средство давления на врага".

Верховный лидер заявил, что Иран атакует якобы только иностранные базы в окружающих странах и верит в дружбу со своими соседями.

Хаменеи поблагодарил "народ Ирана из всех слоев общества, который выступил против врага".

Как уточнил верховный лидер Ирана, ущерб тем людям, которые "потеряли своих близких во время войны", будет компенсирован.

"Иран не воздержится от мести за кровь своих мучеников", - пригрозил он.