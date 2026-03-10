"Ударю в 20 раз сильнее": Трамп пригрозил Ирану за остановку нефти через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет по Ирану в 20 раз сильнее удар, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social .

"Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого", - пишет Трамп.

Он добавил, что помимо этого США уничтожат легкодоступные цели, которые сделают восстановления Ирана практически невозможным.

"Смерть, огонь и ярость обрушатся на него него (Иран - ред.) - но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло", - говорится в публикации.

Трамп назвал свое предупреждение "подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив". Американский президент выразил надежду, что "этот жест будет высоко оценен".

Отметим, что Ормузкий пролив - это один из важнейших энергетических узлов мира, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Китай и ряд других азиатских экономик зависят от поставок сырой нефти и природного газа по этому водному пути, который практически закрыт с начала операции США против Ирана.