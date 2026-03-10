"Ударю в 20 раз сильнее": Трамп пригрозил Ирану за остановку нефти через Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет по Ирану в 20 раз сильнее удар, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
"Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого", - пишет Трамп.
Он добавил, что помимо этого США уничтожат легкодоступные цели, которые сделают восстановления Ирана практически невозможным.
"Смерть, огонь и ярость обрушатся на него него (Иран - ред.) - но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло", - говорится в публикации.
Трамп назвал свое предупреждение "подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив". Американский президент выразил надежду, что "этот жест будет высоко оценен".
Отметим, что Ормузкий пролив - это один из важнейших энергетических узлов мира, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.
Китай и ряд других азиатских экономик зависят от поставок сырой нефти и природного газа по этому водному пути, который практически закрыт с начала операции США против Ирана.
Чем грозит перекрытие Ормузкого пролива
Напомним, что Иран в ответ на операцию США и Израиля, практически заблокировал Ормузкий пролив. По состоянию на утро 9 марта движение судов через него сократилось на 90%. Кроме того, в эти же сутки цена на нефть Brent перевалила за 115 долларов за баррель.
На фоне этого президент США Дональд Трамп допустил, что война против Ирана близка к завершению, после чего цены на нефть пошли вниз.
В то же время КСИР выставил ультиматум европейским и арабским странам. Согласно из заявлению, Иран разрещит свободный проход в проливе, но при условии, если страны выгонят из своих государств послов Израиля и США.