Трамп недооценил Иран? NYT назвало главную ошибку США на Ближнем Востоке

Готовя операцию на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп недооценил Иран - и это стало его главной ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times .

США и Израиль ударили по Ирану, но не учли главного - Тегеран ответил гораздо жестче, чем ожидалось, и перекрыл один из ключевых нефтяных маршрутов планеты.

Что пошло не так

Еще до начала войны министр энергетики США Крис Райт уверял, что перебои с нефтью будут минимальными - мол, во время ударов по Ирану в июне 2025 года рынки быстро успокоились. Трамп тоже знал о рисках, но считал их краткосрочной проблемой.

Иран отреагировал иначе: начал угрожать обстрелами нефтяных танкеров в Ормузском проливе - узком проходе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Судоходство в Персидском заливе фактически остановилось, цены на нефть резко выросли, а стоимость бензина для американцев пошла вверх.

Неразбериха в Вашингтоне

Администрация Трампа отреагировала хаотично. Министр энергетики Райт опубликовал в соцсетях сообщение о том, что ВМС США успешно сопроводили танкер через пролив. Рынки отреагировали ростом акций. Но через несколько часов публикацию удалили, потому что никакого сопровождения не было. Рынки снова упали.

Сенатор Кристофер Мерфи после закрытого брифинга заявил, что администрация "не имеет плана по Ормузскому проливу и не знает, как безопасно снова открыть его".

По данным издания, внутри администрации часть чиновников настроены пессимистично из-за отсутствия стратегии выхода из войны, но старается не говорить об этом Трампу.

Цена ошибки

За первые два дня войны США потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов - гораздо больше, чем планировалось. Иран мог заминироватьпролив. В ответ на эту информацию глава Пентагона Пит Гегсет заявил о беспощадных ударах США по судам Ирана в Ормузском проливе.

Иранский чиновник Али Лариджани написал в соцсетях: "Ормузский пролив либо станет проливом мира и процветания для всех, либо это будет пролив поражения и страданий для подстрекателей войны".

Трамп, в свою очередь, призвал экипажи танкеров "проявить смелость" и проходить пролив дальше.