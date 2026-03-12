Военные конвои США в Ормузском проливе: Белый дом будет защищать танкеры от Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские ВМС будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и CNBC .

Бессент отметил, что как только это станет военно возможным, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда.

"На самом деле, сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я считаю, что проходят и некоторые танкеры под китайским флагом. Поэтому мы знаем, что они не заминировали пролив", - отметил он.

Отмечается, что атаки Ирана на судоходство и энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе привели к росту цены на нефть выше 100 долларов за баррель, а в четверг акции упали по всему миру.

Райт заявил, что ВМС США еще не готовы

В то же время министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC сегодня, 12 марта, заявил, что военно-морские силы США не готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив.

"Это произойдет относительно скоро, но сейчас это невозможно. Мы просто не готовы. Все наши военные ресурсы сейчас сосредоточены на уничтожении наступательных возможностей Ирана и промышленности, которая обеспечивает эти наступательные возможности", - подчеркнул он.

Райт добавил, что, вероятно, американские ВМС будут готовы сопровождать танкеры до конца этого месяца.