Иран готов завершить войну, но есть условия: что требует Тегеран

20:59 31.03.2026 Вт
Окончательное слово в Иране принадлежит не главе государства
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиан (Getty Images)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность страны завершить войну с США и Израилем при условии выполнения ее требований. Ключевым условием являются гарантии того, что агрессия против Ирана не повторится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранские государственные медиа.

Читайте также: Британия поможет союзникам на Ближнем Востоке закрыть небо от атак Ирана

Что сказал президент Ирана

В своем заявлении Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов прекратить войну, но это решение должно состояться "с учетом всех обстоятельств". По его словам, национальные интересы Ирана будут защищены любой ценой.

"Война завершится на наших условиях", - цитируют президента иранские СМИ.

Главное требование Тегерана - получение гарантий, что агрессия против Ирана больше не повторится. Пезешкиан также заявил, что любое перемирие должно учитывать потребности безопасности страны в долгосрочной перспективе.

Кто реально принимает решения

Несмотря на заявление президента, окончательная власть в Иране принадлежит верховному лидеру аятолле Моджтаба Хаменеи. Именно он является главнокомандующим вооруженных сил и имеет решающий голос в вопросах войны и мира.

Пезешкиан, который считается представителем реформистского крыла, может выражать готовность к переговорам, но ключевое слово остается за Хаменеи.

Напомним, война США и Израиля с Ираном продолжается уже более месяца. Экономические последствия конфликта ударили по мировому рынку нефти - цены взлетели до рекордных отметок, а Европа готовится к длительным перебоям с поставками энергоносителей.

Пентагон заявил, что конфликт вошел в решающий этап.

В то время, Израиль подтвердил готовность наносить удары по иранским объектам еще несколько недель, имея для этого достаточно целей и боеприпасов.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
Новости
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны