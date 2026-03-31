"Есть цели и боеприпасы": Израиль готов бить по Ирану еще несколько недель
Израиль готов продолжать атаковать Иран "в течение ближайших недель". Для этого страна имеет достаточное количество "целей и боеприпасов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Подполковник Надав Шошани рассказал журналистам, что окончательное решение остается за политическим руководством.
"Мы готовы продолжать операции в течение нескольких недель. У нас есть цели, боеприпасы и человеческие ресурсы, и решение остается за руководством", - сказал он.
Издание со ссылкой на Amnesty International пишет, что по состоянию на 27 марта в Иране в результате атак США и Израиля погибли по меньшей мере 1 900 человек. Среди них по меньшей мере 100 школьников из города Минаб.
Война в Иране
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Иране перевалила за середину пути. По его словам, сейчас основное внимание уделяется иранским запасам обогащенного урана.
По его словам, войска США и Израиля уже нанесли удары по ключевым элементам военного потенциала Ирана, включая ракетные системы, оружейные заводы и персонал, связанный с ядерной программой страны.
В то же время президент США Дональд Трамп рассказал, что непрямые переговоры между США и Ираном идут хорошо, добавив, что соглашение может быть заключено очень быстро.
Однако уже через полдня он допустил, что соглашения не будет и высказал новые ультматумы. В частности, Трамп заявил, что если Иран не согласится на сделку и не откроет Ормузский пролив, США взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг.
Кроме того, Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана. Более того, он согласен на это даже при условии, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.