Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ

17:45 16.05.2026 Сб
3 мин
Кремль начал искать пути для отступления и пытается затянуть европейских лидеров в ловушку
aimg Сергей Козачук
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Европа должна воздержаться от прямых переговоров с Кремлем, поскольку Россия сейчас находится в нестабильном положении. Вместо поиска компромиссов европейским союзникам необходимо усилить санкционное давление.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Почему не время для диалога с Москвой

По словам эстонского дипломата, Москва активизировала контакты с европейскими странами на фоне экономических проблем и отсутствия значительного прогресса на фронте на пятом году полномасштабного вторжения.

Главная цель Кремля - найти пути для отступления, поэтому реакцией Запада должно быть усиление ограничений, а не помощь РФ.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказывать давление на Россию", - подчеркнул Цахкна в интервью в кулуарах конференции Леннарта Мэри в Таллинне.

Он назвал "очень опасным" мышление некоторых европейских лидеров, которые стремятся взять на себя дипломатическую инициативу, пока усилия США по урегулированию зашли в тупик из-за фокуса Вашингтона на войне в Иране.

"Мы не очень положительно относимся к этой идее, что все спешат в Москву и давайте начнем разговаривать, потому что Россия слабее. Сейчас не время", - добавил министр.

Признаки уязвимости режима Путина

Цахкна убежден, что российский диктатор Владимир Путин исчерпывает свои возможности, а многочисленные раунды западных экономических санкций дают реальный результат.

Кроме огромных потерь на поле боя, Украина наносит эффективные удары по российским нефтедобывающим и судоходным объектам глубоко внутри территории РФ.

Среди других факторов уязвимости Кремля эстонский министр выделил растущее разочарование внутри РФ из-за перебоев с мобильным интернетом и экономических трудностей.

Также он напомнил о существенном сокращении военного парада в Москве ко "Дню Победы" 9 мая и отстранении от власти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который был ключевым союзником Путина в ЕС.

Политические изменения в Будапеште уже позволили Евросоюзу принять новый пакет санкций и утвердить кредит Украине на 90 млрд евро.

По словам дипломата, общий тон в Европе уже изменился, и большинство стран понимает, что Россия находится в шатком положении.

Что предшествовало

Напомним, в последнее время на фоне усталости российского общества и экономического кризиса Кремль начал искать "образ победы", чтобы подготовить граждан к завершению войны и выгодно "продать" им будущее мирное соглашение.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российского диктатора Владимира Путина "немножко подтолкнули", после чего в Кремле впервые заговорили о реальных шагах и готовности к настоящим встречам для урегулирования конфликта.

Украина, по словам главы государства, уже давно подготовилась к такому переговорному процессу.

На этом фоне внутри Европейского Союза растет разочарование переговорами о прекращении войны, которые сейчас единолично возглавляет президент США Дональд Трамп.

Из-за риска оказаться в изоляции от мирного процесса, президент Европейского совета Антонио Кошта заявил, что Брюссель рассматривает возможность налаживания собственного прямого канала переговоров с Кремлем.

