ЕС призвал готовиться к длительным перебоям на энергорынке из-за войны в Иране, - Reuters

Правительства Европейского Союза должны готовиться к длительным перебоям на энергетических рынках в связи с войной США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

30 марта комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен направил письмо в министерства энергетики стран-членов Евросоюза, в котором "рекомендует правительствам своевременно подготовиться к возможным длительным перебоям".

Как пишет Reuters, значительная зависимость Европы от импортного топлива означает, что континент очень уязвим к влиянию конфликта на Ближнем Востоке на мировые цены на энергоносители.

Европейские цены на газ выросли более чем на 70% с начала войны 28 февраля.

Хотя поставки сырой нефти и природного газа не пострадали непосредственно из-за закрытия Ормузского пролива, Брюссель особенно обеспокоен в краткосрочной перспективе поставками нефтепродуктов - реактивного и дизельного топлива.

В письме отмечается, что правительствам следует избегать мер, которые увеличивают потребление топлива, ограничивают торговлю нефтепродуктами или дестимулируют производство на европейских нефтеперерабатывающих заводах.

"Государствам-членам рекомендуется отложить любое неаварийное техническое обслуживание нефтеперерабатывающего завода", - говорится в письме.