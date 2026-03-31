ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пентагон заявил о решающем этапе войны с Ираном

16:46 31.03.2026 Вт
2 мин
В Вашингтоне дали понять, что следующий этап может определить ход конфликта
aimg Мария Науменко
Пентагон заявил о решающем этапе войны с Ираном Фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. По его словам, Тегеран это осознает, но военно почти не имеет возможностей изменить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: "Есть цели и боеприпасы": Израиль готов бить по Ирану еще несколько недель

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты сейчас имеют все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их, наоборот, становится меньше.

"Ближайшие дни будут решающими. Иран это знает, и военно он почти ничего не может с этим поделать", - заявил он.

Гегсет также отметил, что только за последний месяц Вашингтон смог навязать собственные условия развития ситуации.

"У нас есть все больше вариантов, а у них - все меньше. Только за месяц мы определили условия, ближайшие дни будут решающими", - добавил министр обороны США.

Что предшествовало

Напомним, последние заявления Дональда Трампа по Ирану были противоречивыми. Сначала он говорил, что непрямые переговоры с Тегераном "идут хорошо" и соглашение могут заключить очень быстро, однако уже вскоре снова перешел к жестким ультиматумам.

Трамп заявил, что если Иран не согласится на договоренности и не откроет Ормузский пролив, США "взорвут и полностью уничтожат" все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. В то же время он уже предположил, что соглашения с Тегераном может и не быть.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Вашингтон продолжает ориентироваться на ранее озвученные сроки операции - 4-6 недель, из которых 30 дней уже прошли.

А еще позже, по данным СМИ, Трамп дал понять своим помощникам, что готов остановить войну даже в случае, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ближний восток Иран Соединенные Штаты Америки Пит Хегсет Пентагон
Новости
Хороших новостей нет. Каллас сделала неутешительное заявление о кредите для Украины
Хороших новостей нет. Каллас сделала неутешительное заявление о кредите для Украины
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны