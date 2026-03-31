Пентагон заявил о решающем этапе войны с Ираном
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. По его словам, Тегеран это осознает, но военно почти не имеет возможностей изменить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты сейчас имеют все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их, наоборот, становится меньше.
"Ближайшие дни будут решающими. Иран это знает, и военно он почти ничего не может с этим поделать", - заявил он.
Гегсет также отметил, что только за последний месяц Вашингтон смог навязать собственные условия развития ситуации.
"У нас есть все больше вариантов, а у них - все меньше. Только за месяц мы определили условия, ближайшие дни будут решающими", - добавил министр обороны США.
Что предшествовало
Напомним, последние заявления Дональда Трампа по Ирану были противоречивыми. Сначала он говорил, что непрямые переговоры с Тегераном "идут хорошо" и соглашение могут заключить очень быстро, однако уже вскоре снова перешел к жестким ультиматумам.
Трамп заявил, что если Иран не согласится на договоренности и не откроет Ормузский пролив, США "взорвут и полностью уничтожат" все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. В то же время он уже предположил, что соглашения с Тегераном может и не быть.
Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Вашингтон продолжает ориентироваться на ранее озвученные сроки операции - 4-6 недель, из которых 30 дней уже прошли.
А еще позже, по данным СМИ, Трамп дал понять своим помощникам, что готов остановить войну даже в случае, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.