Британия поможет союзникам на Ближнем Востоке закрыть небо от атак Ирана

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон отправит союзникам на Ближнем Востоке дополнительные системы противовоздушной обороны и почти 1 000 военных.

Это заявление Гили сделал во время визита в Саудовскую Аравию, Катар и Бахрейн.

Как отметили в британском Минобороны, министр провел переговоры с партнерами по ситуации вокруг Ормузского пролива и дальнейшего сотрудничества между Великобританией и странами Персидского залива в сфере региональной безопасности.

Лондон, в частности, планирует развернуть в Саудовской Аравии систему Sky Sabre - наземный комплекс противовоздушной обороны, который использует британская армия.

Кроме того, Британия продолжит развертывание истребителей Typhoon в Катаре, где имеет совместную эскадрилью с катарской стороной.

В Бахрейне тем временем уже находится британская легкая многоцелевая пусковая установка, которую интегрируют в местную систему обороны.

По словам Гили, британские военные будут помогать устанавливать новые системы ПВО, обучать персонал и участвовать в их эксплуатации. В целом по всему Ближнему Востоку планируют развернуть почти 1 000 солдат, которые помогут "защищать небо и усилить противовоздушную оборону".

"Я отдаю дань уважения героическим усилиям наших партнеров в Персидском заливе, направленным на защиту их стран. Мы будем поддерживать наших долгосрочных партнеров на Ближнем Востоке и продолжать добиваться быстрого решения этого конфликта", - говорится в письменном заявлении Гили, обнародованном Министерством обороны Великобритании.