Британия поможет союзникам на Ближнем Востоке закрыть небо от атак Ирана

19:08 31.03.2026 Вт
2 мин
Речь идет о дополнительных системах ПВО, истребителях Typhoon и почти 1 000 военных
aimg Мария Науменко
Британия поможет союзникам на Ближнем Востоке закрыть небо от атак Ирана Фото: министр обороны Великобритании Джон Гили (Getty Images)

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон отправит союзникам на Ближнем Востоке дополнительные системы противовоздушной обороны и почти 1 000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: "Многое стало очевидным": Гегсет поставил под сомнение целесообразность США в НАТО

Это заявление Гили сделал во время визита в Саудовскую Аравию, Катар и Бахрейн.

Как отметили в британском Минобороны, министр провел переговоры с партнерами по ситуации вокруг Ормузского пролива и дальнейшего сотрудничества между Великобританией и странами Персидского залива в сфере региональной безопасности.

Лондон, в частности, планирует развернуть в Саудовской Аравии систему Sky Sabre - наземный комплекс противовоздушной обороны, который использует британская армия.

Кроме того, Британия продолжит развертывание истребителей Typhoon в Катаре, где имеет совместную эскадрилью с катарской стороной.

В Бахрейне тем временем уже находится британская легкая многоцелевая пусковая установка, которую интегрируют в местную систему обороны.

По словам Гили, британские военные будут помогать устанавливать новые системы ПВО, обучать персонал и участвовать в их эксплуатации. В целом по всему Ближнему Востоку планируют развернуть почти 1 000 солдат, которые помогут "защищать небо и усилить противовоздушную оборону".

"Я отдаю дань уважения героическим усилиям наших партнеров в Персидском заливе, направленным на защиту их стран. Мы будем поддерживать наших долгосрочных партнеров на Ближнем Востоке и продолжать добиваться быстрого решения этого конфликта", - говорится в письменном заявлении Гили, обнародованном Министерством обороны Великобритании.

Напоминаем, на днях Иран атаковал авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего ранения получили 12 военнослужащих США, двое из них - тяжелые.

Также повреждения получила и техника: по данным СМИ, существенно пострадали по меньшей мере 2 самолета-заправщика KC-135.

Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны