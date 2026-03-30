Рекорд за десятилетие: цены на нефть "среагировали" на удары хуситов по Израилю
Глобальные цены на нефть снова выросли после ударов по Израилю йеменских хуситов. Нефть Brent установила рекорд за десятилетие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на Brent выросли на 2,43 доллара, или 2,16%, до 115 долларов за баррель после повышения на 4,2% в пятницу.
Американская нефть West Texas Intermediate стоила 101,50 доллара за баррель, прибавив 1,86 доллара, или 1,87%, после роста на 5,5% в предыдущую сессию.
Аналитики связывают это с резкой эскалацией конфликта и атаками хуситов, которые фактически парализовали движение через Ормузский пролив.
По их словам, рынок почти полностью отверг перспективу переговорного завершения войны, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о продолжающихся "прямых и косвенных" контактах с Ираном, и готовится к резкой эскалации боевых действий.
"Это является позитивным сигналом для нефти, учитывая огромную неопределенность относительно времени и характера результата", - отметили специалисты.
В итоге нефть Brent выросла на 59% только за этот месяц - это самый резкий месячный рост, который превышает даже показатели времен войны в Персидском заливе 1990 года.
Война, начавшаяся 28 февраля ударами США и Израиля по Ирану, распространилась на Ближний Восток: в субботу, 28 марта, йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, совершили свои первые атаки на Израиль с начала конфликта, усилив беспокойство относительно морских путей вокруг Аравийского полуострова и Красного моря.
"Конфликт больше не сосредоточен только в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется и на Красное море и Баб-эль-Мандеб - один из важнейших в мире узких морских проходов для потоков сырой нефти и нефтепродуктов", - цитирует слова аналитиков Reuters.
Экспорт саудовской нефти, перенаправленный из Ормузского пролива в порт Янбу на Красном море, на прошлой неделе достиг 4,658 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler.
Атаки на Израиль
Напомним, в субботу утром, 28 марта, йеменские хуситы впервые с начала войны в Иране осуществили ракетный удар по южному Израилю.
Этим группировка фактически заявила о своем вступлении в конфликт, что повышает риск его дальнейшего расширения на Ближнем Востоке.
Ранее, 25 марта, Иран нанес удар по северу Израиля: баллистическая ракета упала вблизи города Хадера, недалеко от крупнейшей электростанции страны.
Инфраструктура не пострадала, однако во время отдельного обстрела двое мужчин получили осколочные ранения.