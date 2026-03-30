Жив или нет? Трамп приоткрыл детали о состоянии верховного лидера Ирана
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате авиаударов.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии New York Post заявил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, в Иране произошла полная смена режима.
"Прежние власти ушли, и теперь мы имеем дело с совершенно новыми людьми. И пока что они ведут себя гораздо более разумно", - добавил он.
Отдельно президент указал на неопределенность в контексте состояния здоровья нового верховного лидера Ирана, который не появлялся на публике с момента начала американо-израильской операции.
"Никто о нем не слышал. Он очень серьезно ранен", - сказал Трамп.
В ответ на вопрос о том, жив ли Моджтаба Хаменеи, американский лидер заявил, что США об этом не знают.
"Думаем, скорее всего да, но он в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.
Слухи вокруг состояния Хаменеи
Напомним, Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана после того, как его отца Али Хаменеи ликвидировали Израиль и США.
Примечательно, что он с 28 февраля - даты начала войны против Ирана - не выходил на публику. При этом иранские СМИ публиковали несколько его заявлений без видео- и аудиозаписей. Известно, что Моджтаба Хаменеи также был ранен в результате удара по иранской территории.
Представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни недавно рассказал о том, что Хаменеи не появляется на публике якобы из-за соблюдения мер безопасности.