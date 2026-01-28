Индия обещает уменьшать закупки российской нефти, поставки падают

Индия продолжит сокращение импорта российской сырой нефти. Один из крупнейших покупателей нефти в мире всерьез взялся за диверсификацию поставщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Индийский министр нефти Хардип Пури заявил, что поставки из России, мол, уже упали до 1,3 млн баррелей в день. Ранее они составляли 1,8 млн баррелей.

"Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлены рыночными условиями", - сказал он.

Также Пури добавил, что индийское правительство не предоставляло индийским компаниям никаких полномочий по закупке российской нефти. Компании действуют на собственный риск и принимают собственные решения.

При этом сейчас страна имеет возможность диверсификации поставщиков нефти, в частности компании хотят увеличить закупки нефти из Канады и США. Всего сейчас Индия покупает нефть в 41 стране.