ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Индия обещает уменьшать закупки российской нефти, поставки падают

Индия, Среда 28 января 2026 10:31
UA EN RU
Индия обещает уменьшать закупки российской нефти, поставки падают Иллюстративное фото: Индия планирует и дальше покупать меньше нефти из России (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Индия продолжит сокращение импорта российской сырой нефти. Один из крупнейших покупателей нефти в мире всерьез взялся за диверсификацию поставщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Индийский министр нефти Хардип Пури заявил, что поставки из России, мол, уже упали до 1,3 млн баррелей в день. Ранее они составляли 1,8 млн баррелей.

"Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлены рыночными условиями", - сказал он.

Также Пури добавил, что индийское правительство не предоставляло индийским компаниям никаких полномочий по закупке российской нефти. Компании действуют на собственный риск и принимают собственные решения.

При этом сейчас страна имеет возможность диверсификации поставщиков нефти, в частности компании хотят увеличить закупки нефти из Канады и США. Всего сейчас Индия покупает нефть в 41 стране.

Сокращение поставок нефти в Индию

Еще в декабре 2025 года наблюдалась тенденция к падению нефтяных поставок из России в Индию. Они составили примерно 1,2 млн баррелей в день, обновив трехлетний минимум. В январе показатель упал еще сильнее - до 1,12 млн баррелей в день в среднем.

В декабре 2025 года Россия столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти. А общий экспорт нефти из РФ снизился до самого низкого уровня с августа 2025 года. В том числе, поскольку импорт в Индию упал до минимума. Сейчас только Китай остается единственным доступным рынком для нефти из РФ.

В связи с санкциями США и давлением со стороны Вашингтона индийские нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию нефтяных закупок. Индия планирует покупать больше нефти из стран Ближнего Востока и из США. Рассматриваются также нефтяные закупки из стран Латинской Америки, в первую очередь из Венесуэлы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Индия
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин