Цены на российскую нефть беспрецедентно упали из-за отказа Индии от закупок, - Bloomberg

Собственные источники издания отметили, что на этой неделе цены обвалились на 10 долларов за баррель ниже, чем фьючерсы на конкурентную марку Brent. После того, как из-за санкций и пошлин со стороны США индийские заводы начали отказываться от нефти из России, Кремль вынужден был увеличивать премию.

Экспорт нефти из РФ упал до самого низкого уровня с августа, поскольку импорт в Индию сократился до минимума за последние три года. Это оказало давление на цену на нефть Urals, поскольку единственным доступным рынком остается Китай.

Также из-за отказа Индии от нефти из России объем нефти, "застрявшей" на танкерах в море, вырос до более 13 миллионов баррелей - это самый большой уровень за последние 10 лет. При этом почти половина ее находится в Аравийском море, а пятая часть - в Сингапурском проливе и Желтом море, что потенциально позволяет продать ее Китаю.

Общий импорт нефти Urals в Китай с начала 2026 года вырос до 400 тысяч баррелей в день. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений за нефтеторговлей между РФ и Китаем.