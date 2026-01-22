Цены на российскую нефть беспрецедентно упали из-за отказа Индии от закупок, - Bloomberg
Цены на флагманскую российскую нефть марки Urals, которую покупает Китай, беспрецедентно упали, поскольку уменьшился спрос со стороны Индии и, как следствие, упала конкуренция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Собственные источники издания отметили, что на этой неделе цены обвалились на 10 долларов за баррель ниже, чем фьючерсы на конкурентную марку Brent. После того, как из-за санкций и пошлин со стороны США индийские заводы начали отказываться от нефти из России, Кремль вынужден был увеличивать премию.
Экспорт нефти из РФ упал до самого низкого уровня с августа, поскольку импорт в Индию сократился до минимума за последние три года. Это оказало давление на цену на нефть Urals, поскольку единственным доступным рынком остается Китай.
Также из-за отказа Индии от нефти из России объем нефти, "застрявшей" на танкерах в море, вырос до более 13 миллионов баррелей - это самый большой уровень за последние 10 лет. При этом почти половина ее находится в Аравийском море, а пятая часть - в Сингапурском проливе и Желтом море, что потенциально позволяет продать ее Китаю.
Общий импорт нефти Urals в Китай с начала 2026 года вырос до 400 тысяч баррелей в день. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений за нефтеторговлей между РФ и Китаем.
Отметим, кроме нефти, Китай также наращивает закупки российского сжиженного природного газа с конца прошлого года. Опубликованные данные значительно превышают ожидаемый спрос со стороны ведущего импортера континента.
Но при этом всем доходы РФ от нефти и газа в январе сократились почти вдвое из-за падения рублевой цены на нефть и укрепления рубля. Нефтегазовые поступления формируют около четверти федерального бюджета России и остаются ключевым источником финансирования военных и других расходов.
Одна из главных причин - в Индии нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию закупок нефти. Они хотят отказаться от нефти из России и увеличить закупки из стран Ближнего Востока и из США. С декабря существует тенденция в ту сторону, что Индия постепенно уменьшает объемы закупок российской сырой нефти.