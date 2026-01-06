Крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти, - Reuters
Крупнейший частный нефтепереработчик в Индии - компания Reliance Industries - заявила, что не ожидает поставок российской нефти в январе и не получала ее в течение последних трех недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Таким образом, индийская компания опровергла информацию СМИ о том, что она ожидает прибытия трех судов с российской нефтью к НПЗ в Джамнагаре. В результате сокращения импорт российской нефти в Индию может упасть до самого низкого уровня за последние годы.
Заявление Reliance, крупнейшего индийского покупателя нефти из РФ в прошлом году, прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 января, предупредил о возможном повышении импортных пошлин.
"С прекращением закупок российской нефти компанией Reliance импорт из России в Индию в январе должен еще больше сократиться, и Китай останется единственным крупным рынком сбыта для Москвы", - пишет агентство.
Отмечается, что санкции США и ЕС уже привели к стремительному сокращению поставок российской нефти в Индию. В частности, в декабре оно упало до трехлетнего минимума в 1,2 миллиона баррелей в день.
"Это означает падение примерно на 40% от пикового уровня в июне, который составлял около 2 миллионов баррелей в день", - отмечает Reuters.
Источники агентства заявили об ожиданиях дальнейшего сокращения закупок Индией российской нефти. Речь идет о менее чем 1 млн баррелей нефти из РФ в день.
Санкционное давление на Индию
Напомним, США повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, частично привязав дополнительные тарифы к закупкам Индией российских энергоносителей и вооружения. Это стало сильным ударом по индийским компаниям, активно экспортирующим продукцию в США.
В ноябре стало известно, что индийский энергетический гигант Reliance Industries полностью прекратил импорт российской нефти, следуя международным санкциям, однако позже возобновил поставки.
Отметим, в начале января Индия обратилась к нефтеперерабатывающим компаниям с требованием раскрывать информацию о закупках российской и американской нефти. Причина заключается в стремлении Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.