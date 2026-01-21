ua en ru
Индия заменяет российскую нефть поставками с Ближнего Востока, - Reuters

Индия, Среда 21 января 2026 14:42
Индия заменяет российскую нефть поставками с Ближнего Востока, - Reuters Иллюстративное фото: индийские НПЗ переходят на ближневосточную нефть (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Индии нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию закупок нефти. Они хотят отказаться от нефти из России и увеличить закупки из стран Ближнего Востока и из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пересмотр стратегии нефтяного импорта потенциально поможет Индии наконец заключить торговое соглашение с США по снижению тарифов. Индия стала главным покупателем нефти из РФ после 2022 года, но это вызвало крайне негативную реакцию цивилизованных стран, которые ввели против России санкции.

Собственные источники издания сообщили, что сокращение закупок нефти у России началось после того, как на заседании индийского правительства обсудили ускорение заключения соглашения с США.

После этого, по данным отдела планирования и анализа нефти Министерства нефти, государственный нефтеперерабатывающий завод Bharat Petroleum Corp открыл тендеры на покупку нефти из Ирака и Омана. Также рассматривается вариант купить нефть в ОАЭ. Уже с апреля 2026 года Trafigura будет поставлять Индии нефть из Омана и Ирака по ценам, немного ниже, чем на рынке.

Также известно, что от нефти из России отказались государственная компания Hindustan Petroleum, Мангалурский нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод, а также частные нефтеперерабатывающие компании HPCL-Mittal Energy Ltd.

Общий импорт нефти из России в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года. Импорт нефти из США, Южной Америки и Африки наоборот, сильно вырос.

Индия ищет замену

Отметим, ранее государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти. Это делается в рамках отказа от нефти из РФ из-за санкций Запада и пошлин США.

С декабря существует тенденция в ту сторону, что Индия постепенно уменьшает объемы закупок российской сырой нефти и ищет альтернативные рынки. Из-за многочисленных отказов индийских заводов в море массово накапливаются танкеры с российской нефтью.

Непосредственно Россия в декабре 2025 года столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти, рекордным за последние 18 месяцев. Причиной стали западные санкции и украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

