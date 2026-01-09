ua en ru
Санкции сработали: в России обвалилась добыча нефти, - Bloomberg

Россия, Пятница 09 января 2026 15:11
UA EN RU
Санкции сработали: в России обвалилась добыча нефти, - Bloomberg Иллюстративное фото: Россия добывает на 250 тысяч баррелей меньше, чем могла бы (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия в декабре 2025 года столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти, рекордным за последние 18 месяцев. Причиной стали западные санкции и украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Собственные источники издания, знакомые с правительственными данными по нефтедобыче в РФ сообщили, что в декабре РФ добывала 9,326 миллиона баррелей сырой нефти в день, что на 100 тысяч меньше, чем в ноябре и на 250 тысяч меньше, чем позволяет России добывать ОПЕК+.

Падение обусловлено тем, что западные санкции ударили по двум крупнейшим российским нефтедобывающим компаниям. Из-за опасений вторичных санкций большое количество нефти застряло в море. А Украина развернула кампанию широкомасштабных атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

"Российские грузы накапливаются в море на фоне признаков нежелания некоторых покупателей их покупать после масштабных санкций США, направленных против двух крупнейших производителей страны", - отмечает издание.

По состоянию на конец декабря более 185 млн баррелей сырой нефти застряли в море в танкерах из-за санкций. Ключевые покупатели российской нефти, в частности Индия, ищут пути, как можно было бы обойти американские санкции.

Украина в конце 2025 года впервые атаковала российские нефтяные месторождения на Каспии, а также ударила по танкерам "теневого флота", которые перевозят подсанкционную нефть в обход ограничений Запада.

"Атаки на корабли заставили некоторые суда, перевозившие санкционированные баррели, выбрать обходные маршруты, и по меньшей мере один владелец танкеров стал более осторожным в отношении сотрудничества с Россией", - отмечает издание.

В прошлый раз такой спад фиксировался в июне 2024 года, когда Россию заставили сокращать добычу нефти в соответствии с соглашением, подписанным ОПЕК+. Но с того момента количество добытой нефти только росло - поскольку исторически Кремль не придерживался соглашений с картелем.

Напомним, что в конце октября США ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". Американские санкции привели к проблемам для всех зарубежных активов компаний, а также к существенному падению капитализации российских гигантов.

В то же время свой шаг сделала Украина. Два танкера "теневого флота" России - Kairos и Virat - поразили беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

По состоянию на начало января 2026 года из-за санкций еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на 500 млн долларов. Также президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России: он вводит 500%-ные пошлины для покупателей российских энергоресурсов.

