Санкции сработали: в России обвалилась добыча нефти, - Bloomberg

Россия в декабре 2025 года столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти, рекордным за последние 18 месяцев. Причиной стали западные санкции и украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Собственные источники издания, знакомые с правительственными данными по нефтедобыче в РФ сообщили, что в декабре РФ добывала 9,326 миллиона баррелей сырой нефти в день, что на 100 тысяч меньше, чем в ноябре и на 250 тысяч меньше, чем позволяет России добывать ОПЕК+.

Падение обусловлено тем, что западные санкции ударили по двум крупнейшим российским нефтедобывающим компаниям. Из-за опасений вторичных санкций большое количество нефти застряло в море. А Украина развернула кампанию широкомасштабных атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

"Российские грузы накапливаются в море на фоне признаков нежелания некоторых покупателей их покупать после масштабных санкций США, направленных против двух крупнейших производителей страны", - отмечает издание.

По состоянию на конец декабря более 185 млн баррелей сырой нефти застряли в море в танкерах из-за санкций. Ключевые покупатели российской нефти, в частности Индия, ищут пути, как можно было бы обойти американские санкции.

Украина в конце 2025 года впервые атаковала российские нефтяные месторождения на Каспии, а также ударила по танкерам "теневого флота", которые перевозят подсанкционную нефть в обход ограничений Запада.

"Атаки на корабли заставили некоторые суда, перевозившие санкционированные баррели, выбрать обходные маршруты , и по меньшей мере один владелец танкеров стал более осторожным в отношении сотрудничества с Россией", - отмечает издание.