Трамп отменил 25% пошлины на индийские товары, введенные из-за покупки нефти из РФ

Президент США Дональд Трам отменил штрафные пошлины в размере 25% на все индийские товары, которые были введены из-за покупки российской нефти.

Как сообщают в Белом доме, в понедельник Трамп объявил о торговом соглашении с Индией, которое снизило американские тарифы на индийские товары до 18%. В обмен в Нью-Дели согласились прекратить закупки российской нефти и снизить торговые барьеры.

Reuters напоминает, что Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая около 90% своих потребностей, а импорт дешевой российской нефти помог снизить ее импортные расходы после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, когда западные страны ввели санкции на экспорт энергоносителей.

Недавно Индия начала замедлять свои закупки из России. В январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в день, и, по прогнозам, снизятся примерно до 1 миллиона баррелей в сутки в феврале и 800 000 баррелей в сутки в марте, согласно сообщению Reuters.