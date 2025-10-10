Хаос на дорогах без света? Полиция обратилась к водителям и пешеходам после обстрелов

Вследствие очередного массированного удара РФ по Украине те или иные локации могли остаться без света. Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения на некоторых "критических" перекрестках правоохранители усилили патрулирование дополнительными пешими экипажами и регулировщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Facebook.

Знаки или регулировщик: чьи "команды" имеют преимущество

Правоохранитель напомнил, что враг снова обстреливает украинскую энергетику и оставляет города без света.

Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения на критических перекрестках в городах, где отсутствует электроснабжение, было усилено патрулирование:

дополнительными пешими экипажами;

экипажами регулировщиков (где это необходимо).

"Напоминаю всем участникам дорожного движения: если на проезжей части находится регулировщик - придерживайтесь его сигналов", - подчеркнул Белошицкий.

Он добавил, что они:

имеют преимущество над сигналами светофоров и дорожными знаками;

являются обязательными для выполнения.

"Будьте внимательны, придерживайтесь сигналов регулировщика и не создавайте препятствий для работы спасательных служб", - подытожил правоохранитель.

Что означают жесты регулировщика на дороге

Тем временем пресс-служба патрульной полиции Киева напомнила украинцам, что регулировщик на проезжей части - помощник, который поможет проехать перекресток, если не работает светофор.

Кроме того, водителям и пешеходам еще раз рассказали, что означают основные жесты.

Рука регулировщика с жезлом поднята вверх - "Внимание! Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях".

Правая рука вытянута вперед:

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой стороны и спины - движение для всех транспортных средств запрещено;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Правая рука вытянута вперед, регулировщик стоит к вам левым боком:

разрешено движение трамвая слева, другим транспортным средствам - во всех направлениях;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

пешеходы имеют право переходить проезжую часть как за спиной, так и перед грудью регулировщика;

водители транспортных средств могут двигаться из рукава в рукав, или делать правый поворот.

"Безопасных вам поездок", - подытожили в полиции.

