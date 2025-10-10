ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве после массированной атаки РФ увеличили патрули: полиция работает в усиленном режиме

Киев, Пятница 10 октября 2025 12:29
В Киеве после массированной атаки РФ увеличили патрули: полиция работает в усиленном режиме Иллюстративное фото: в Киеве после массированной атаки РФ увеличили количество патрулей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в пятницу, 10 октября, патрульная полиция будет работать в усиленном режиме. Увеличено количество пеших и автомобильных патрулей на улицах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Сотрудники районных управлений полиции, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и другие службы задействованы, чтобы обеспечить безопасность граждан, оперативно реагировать на вызовы и помогать жителям в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в условиях отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Сейчас увеличено количество пеших и автомобильных патрулей на улицах города. Спецлиния "102" работает в круглосуточном режиме и принимает вызовы.

Вместе с тем, напоминаем, что в случае отсутствия мобильной связи, по указанным номерам с правоохранителями можно связаться через мобильные приложения WhatsApp и Viber, подключившись к Wi-Fi:

  • Дежурная часть Главного управления Национальной полиции в г. Киеве - (063) 445-86-64 (ул. Владимирская, 15).
  • Дежурная часть Голосеевского управления полиции - (063) 445-79-73 (ул. Голосеевская, 15).
  • Дежурная часть Дарницкого управления полиции - (073) 572-70-02 (ул. Александра Кошица, 3а).
  • Дежурная часть Деснянского управления полиции - (063) 445-80-14 (ул. ул. Рональда Рейгана, 9Б).
  • Дежурная часть Днепровского управления полиции - (063) 445-80-67 (ул. Уинстона Черчилля, 2).
  • Дежурная часть Оболонского управления полиции - (063) 445-81-60 (ул. Героев полка "Азов", 2А).
  • Дежурная часть Подольского управления полиции - (063) 431-73-74; (ул. Хорива, 20).
  • Дежурная часть Печерского управления полиции - (063) 445-82-94 (ул. Князей Острожских, 30).
  • Дежурная часть Святошинского управления полиции - (063) 445-83-57 (Берестейский проспект, 109).
  • Дежурная часть Соломенского управления полиции - (063) 445-83-62 (пр. Воздушных Сил, 49).
  • Дежурная часть Шевченковского управления полиции - (063) 445-84-85 (ул. Герцена, 9).
  • Дежурная часть отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта - (063) 445-85-08.
  • Дежурная часть управления полиции в метрополитене - (063) 445-85-15 (г. Киев, ул. Ярославская, 20).
  • Дежурная часть отдела полиции в речном порту Киев - (063) 445-85-23 (ул. Электриков, 25-ж).

Обстрел Киева 10 октября

Этой ночью Российская Федерация нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Целью врага была энергетическая система в ряде областей. В результате ночных обстрелов сразу в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.

После атаки многие районы Киева до сих пор без электроснабжения, а транспорт начал ходить с изменениями.

Заметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сегодня ответила, когда в Киев вернется свет и вода.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

