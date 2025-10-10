Хаос на дорогах без світла? Поліція звернулась до водіїв і пішоходів після обстрілів

Внаслідок чергового масованого удару РФ по Україні ті чи інші локації могли залишитись без світла. Тож для забезпечення безпеки дорожнього руху на деяких "критичних" перехрестях правоохоронці посили патрулювання додатковими пішими екіпажами та регулювальниками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.

Знаки чи регулювальник: чиї "команди" мають перевагу

Правоохоронець нагадав, що ворог знову обстрілює українську енергетику та лишає міста без світла.

Тож для забезпечення безпеки дорожнього руху на критичних перехрестях у містах, де відсутнє електропостачання, було посилено патрулювання:

додатковими пішими екіпажами;

екіпажами регулювальників (де це необхідно).

"Нагадую всім учасникам дорожнього руху: якщо на проїзній частині перебуває регулювальник - дотримуйтеся його сигналів", - наголосив Білошицький.

Він додав, що вони:

мають перевагу над сигналами світлофорів і дорожніми знаками;

є обов'язковими для виконання.

"Будьте уважні, дотримуйтеся сигналів регулювальника й не створюйте перешкод для роботи рятувальних служб", - підсумував правоохоронець.

Що означають жести регулювальника на дорозі

Тим часом прес-служба патрульної поліції Києва нагадала українцям, що регулювальник на проїжджій частині - помічник, який допоможе проїхати перехрестя, якщо не працює світлофор.

Крім того, водіям і пішоходам ще раз розповіли, що означають основні жести.

Рука регулювальника з жезлом піднята угору - "Увага! Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках".

Права рука витягнута вперед:

з боку грудей - усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини - рух для усіх транспортних засобів заборонено;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть до вас лівим боком:

дозволено рух трамвая ліворуч, іншим транспортним засобам - у всіх напрямках;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з боку грудей і спини - рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;

пішоходи мають право переходити проїзну частину як за спиною, так і перед грудьми регулювальника;

водії транспортних засобів можуть рухатися з рукава в рукав, або робити правий поворот.

"Безпечних вам поїздок", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)