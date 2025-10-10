Россияне массированно атакуют энергоинфрастуктуру Украины, - Минэнерго
Российские военные масштабно атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра энергетики Светланы Гринчук.
"Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", - подчеркнула Гринчук.
Она призвала всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
"Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - добавила министр.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом в городе в результате ударов по критической инфраструктуре.
Ночная ракетно-дроновая атака РФ
В ночь на 10 октября армия РФ запустила по Украине десятки ударных дронов "Шахед".
В Киеве в результате падения обломков сбитых беспилотников вспыхнули пожары и есть пострадавшие.
Около 02:40 ночи враг атаковал столицу баллистическими ракетами. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией.
Также россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители.