В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский во время возможных переговоров в Стамбуле готов разговаривать только с российским диктатором Владимиром Путиным.

У Подоляка спросили, как будет действовать Зеленский в случае, если Путин не приедет на переговоры, и может ли тот встретиться с кем-то кроме Путина с российской стороны.

"Нет, конечно. Это же не формат. Президент не может встречаться... тем более Мединский - не совсем понятный статус будет... Ну вряд ли этот человек является достаточным, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы", - ответил Подоляк.

Он отметил, что для всех уже очевидна конструкция власти в России, и даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров или премьер-министр РФ Михаил Мишустин вряд ли будут уполномочены на те или иные решения.

"То есть принять решение о продолжении или прекращении войны может только Путин. Ну может там есть еще небольшой круг вокруг него, который обсуждает сколько и кого надо еще убить", - сказал Подоляк.

По его словам, конструкция переговорного процесса в Стамбуле очевидна: есть человек, который принимает решение со стороны Украины и есть человек, который принимает решение со стороны России. А все остальное - это формальное присутствие без результата.

"Это опять же затягивание времени. Какой смысл проводить встречу на низшем уровне", - заявил Подоляк.