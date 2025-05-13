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В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк

Вторник 13 мая 2025 10:14
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В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский во время возможных переговоров в Стамбуле готов разговаривать только с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Breakfast Show.

У Подоляка спросили, как будет действовать Зеленский в случае, если Путин не приедет на переговоры, и может ли тот встретиться с кем-то кроме Путина с российской стороны.

"Нет, конечно. Это же не формат. Президент не может встречаться... тем более Мединский - не совсем понятный статус будет... Ну вряд ли этот человек является достаточным, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы", - ответил Подоляк.

Он отметил, что для всех уже очевидна конструкция власти в России, и даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров или премьер-министр РФ Михаил Мишустин вряд ли будут уполномочены на те или иные решения.

"То есть принять решение о продолжении или прекращении войны может только Путин. Ну может там есть еще небольшой круг вокруг него, который обсуждает сколько и кого надо еще убить", - сказал Подоляк.

По его словам, конструкция переговорного процесса в Стамбуле очевидна: есть человек, который принимает решение со стороны Украины и есть человек, который принимает решение со стороны России. А все остальное - это формальное присутствие без результата.

"Это опять же затягивание времени. Какой смысл проводить встречу на низшем уровне", - заявил Подоляк.

Возможные переговоры

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая.

В то же время он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле с той точки, где они были прерваны в 2022 году. Эти переговоры должны состояться 15 мая.

В ответ Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.

Впоследствии Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп также допустил, что он может участвовать в диалоге между двумя лидерами.

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