ЕС ожидает участия Путина в переговорах с Зеленским и предупреждает о новых санкциях

Европейский Союз ожидает, что российский диктатор Владимир Путин приедет на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая в Стамбуле. Иначе РФ ждут новые санкции.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила спикер Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга .

"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент Каи Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", - отметила Пиньо.

Спикер Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если Москва не примет решение о прекращении огня.

Она добавила, что Путин, "наверное, был удивлен готовностью Зеленского встретиться лично".

"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", - отметила Пиньо.

Возможные переговоры в Стамбуле

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая.

В то же время он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. Эти переговоры должны состояться 15 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.

Впоследствии Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с Путиным.

Однако пока непонятно, кто будет представлять Россию - Путин пока не отвечает на предложение Зеленского.

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