ЕС ожидает участия Путина в переговорах с Зеленским и предупреждает о новых санкциях
Европейский Союз ожидает, что российский диктатор Владимир Путин приедет на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая в Стамбуле. Иначе РФ ждут новые санкции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга.
"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", - отметила Пиньо.
Она добавила, что Путин, "наверное, был удивлен готовностью Зеленского встретиться лично".
Спикер Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если Москва не примет решение о прекращении огня.
"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент Каи Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", - отметила Пиньо.
Возможные переговоры в Стамбуле
Напомним, российский диктатор Владимир Путин отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая.
В то же время он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. Эти переговоры должны состояться 15 мая.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.
Впоследствии Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с Путиным.
Однако пока непонятно, кто будет представлять Россию - Путин пока не отвечает на предложение Зеленского.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.