Отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира, - Ермак
Президент Владимир Зеленский посетит Турцию 15 мая. Отказ диктатора России Владимира Путина от встречи с украинским лидером, будет означать отказ Москвы от завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025.
Как отмечает Ермак, невозможно вести переговоры по установлению мира тогда, когда украинский народ круглосуточно находится под террористическими атаками россиян. Установление режима прекращения огня является необходимым условием.
Он добавил, что пока россияне не предоставляли никакого ответа относительно участия диктатора Путина в переговорах в Турции.
"Мы подтвердили, что президент Зеленский готов и будет в Турции. Вчера было очень сильное и четкое заявление президента Трампа (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.), что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, что, если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам", - добавил глава ОП.
Ермак отметил, что отказ России от переговоров потребует сильной реакции со стороны Соединенных Штатов Америки (США) и всего мира.
Возможные переговоры России и Украины
В ночь на 11 мая президент России отказался от предложения о прекращении боевых действий, одновременно предложив провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. В ответ на это Зеленский заявил о согласии начать диалог с Россией, однако подчеркнул, что ключевым условием для этого должно стать установление режима тишины. Эту позицию поддержали Украина, США и "коалиция решительных".
Впоследствии Турция подтвердила свою готовность выполнить роль посредника в будущих переговорах.
Кроме того, специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что начать переговоры возможно только после введения режима прекращения огня.
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