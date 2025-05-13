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Предложение Трампа приехать в Стамбул вызвало серию дипломатических звонков

США, Вторник 13 мая 2025 08:58
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Предложение Трампа приехать в Стамбул вызвало серию дипломатических звонков Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Американские и европейские дипломаты провели серию телефонных переговоров в течение нескольких часов после того, как президент США Дональд Трамп предложил присоединиться к возможным переговорам между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неожиданное предложение Трампа присоединиться к переговорам 15 мая в Стамбуле прозвучало на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский, внося новый вклад в процесс мирных переговоров, заявил, что посетит Турцию и подождет там встречи с Владимиром Путиным.

Реакция Вашингтона и ЕС

После заявления Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил "путь к прекращению огня" в Украине с европейскими коллегами, включая министров иностранных дел Великобритании и Франции, а также главу внешнеполитического ведомства ЕС, сообщил Госдепартамент.

Согласно сообщению, в телефонном разговоре также приняли участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его коллеги из Германии и Польши.

Позиция России и Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 мая поздно вечером провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить прямые переговоры Москвы с Киевом - предложение, поступившее от Путина в выходные, сообщило российское министерство иностранных дел.

Оставалось неясным, кто именно поедет из Москвы в Стамбул для участия в прямых переговорах, которые станут первыми между двумя сторонами с первых дней войны, которую Россия начала вторжением в Украину в феврале 2022 года.

Неопределенность со стороны Кремля

Кремль пока не отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Стамбуле, а Москва пока не прокомментировала предложение Трампа присоединиться к переговорам.

Если Зеленский и Путин, которые не скрывают своего презрения друг к другу, встретятся 15 мая, это будет их первая личная встреча с декабря 2019 года.

Комментарий Трампа и его график

"Не стоит недооценивать четверг в Турции", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник.

Текущий график Трампа включает в себя посещение на этой неделе Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Давление со стороны Украины и Европы

Украина и ее европейские союзники пытаются оказать давление на Москву, чтобы она согласилась на безоговорочное 30-дневное прекращение огня с 12 мая.

Путин назвал требования Европы и Украины о прекращении огня "ультиматумами". Кремль заявил, что для России они неприемлемы.

В субботу лидеры четырех крупнейших европейских держав отправятся в Киев, чтобы продемонстрировать единство с Зеленским.

Ранее правительство Германии заявило, что Европа начнет готовить новые санкции против России, если Кремль к концу дня 12 мая не начнет соблюдать режим прекращения огня.

Украинские военные заявили, что бои вдоль линии фронта на востоке страны идут с той же интенсивностью, что и в случае отсутствия прекращения огня.

По информации Bloomberg, европейские лидеры собираются дождаться вероятной встречи между Зеленским и Путиным в Турции, прежде чем просить Вашингтон ужесточить санкции против Москвы.

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