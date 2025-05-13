Границу с Украиной разблокируют: польский суд принял решение
Апелляционный суд в Люблине поддержал запрет на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Lublin.
Как сообщается, решение было принято на закрытом заседании. Апелляционный суд изменил решение Окружного суда, который 12 мая отменил запрет мэра Дорогуска на блокирование границы.
Решение Апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Это означает, что перевозчики должны прекратить протест.
Организатор протеста Рафал Меклер заявил, что еще не получил официальной информации о решении суда. Однако он уверяет, что протестующие адаптируются к этому.
"Мы живем в правовом государстве, поэтому если Апелляционный суд примет решение, что мы не можем возглавить это собрание, мы не можем возглавить протест, конечно, мы покинем границу. Эта информация до меня еще не дошла. Официально я еще не принял решение", - сказал Меклер.
Блокада границы
Напомним, 12 мая польские перевозчики начали акцию протеста возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", что на границе Польши и Украины.
Грузовые транспортные средства пропускали с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд. Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, следовали беспрепятственно.
По данным таможенников, перевозчики массово выписываются из "єЧерги" для пересечения границы через "Ягодин". Они выбирают другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов.
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