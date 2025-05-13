Зеленский назвал ожидания от возможной встречи с Путиным: какова цель номер один

Президент Украины Владимир Зеленский ждет результата от возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. В первую очередь речь о прекращении огня.

Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один - это безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодня, и согласно опыту всех этих дней, месяцев, не может обеспечить любой человек со стороны России, кроме Путина", - отметил Зеленский, комментируя свои планы на возможную встречу с главой Кремля.

Он напомнил, что со стороны России был сигнал насчет прямых переговоров. При этом США выступили за начало диалога между лидерами РФ и Украины. По словам президента, он лично поддержал такую идею Вашингтона, поскольку Киев поддерживает любые пути к завершению войны.

При этом президент подчеркнул, что если Путин выразит готовность к прекращению огня, то это "откроет путь к проговариванию всех остальных элементов окончания войны".

Тогда украинские и российские чиновники смогут встречаться, поскольку они получат политическую волю лидеров.

"Если он боится, просто со мной так встретиться… Я считаю, что мы должны в любом диалоге идти к главному. Удовлетворение обе стороны от диалога не получат. Поэтому, значит, мы можем получить результат, что гораздо важнее любых эмоций", - добавил Зеленский.

Он объяснил, что результат - это завершение войны и первый шаг к нему - прекращение огня.

"Давайте это сделаем. Я буду в Турции. Будет президент Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.). Все готовы к встрече с российским лидером. Тем более, что это его была инициатива", - отметил Зеленский.