Впервые на видео: ГУР показало пуски С-200, уничтожившие А-50 и Ту-22М3

Что показало ГУР

Украинская разведка показала кадры поражения вражеских сил модернизированным ракетным комплексом С-200. На видео видно подготовку зенитной ракеты 5В28 и момент запуска.

Также на новом видео показали современные беспилотные летательные аппараты и последствия поражения российской базы "Энгельс", путепроводов и нефтяных баз.

Что пишут Defense Express

Это впервые официально показано использование Украиной зенитной ракеты 5В28 от зенитного ракетного комплекса С-200. На это ушло два года с момента ее первого известного использования: в июле 2023 года по Таганрогу прилетела тогда еще неизвестная ракета.

А в прошлом году ею было уничтожено российских самолетов ДРЛО А-50 и дальнего бомбардировщика Ту-22М3, который 19 апреля 2024 года был сбит на абсолютно рекордной дальности в 308 км.

При этом аналитики издания указывают на то, что на кадрах видно, что из этих мест запускали эти ракеты далеко не по одному разу, на что прямо указывают следы от работы реактивных двигателей на земле. Очевидно были использованы старые пусковые позиции для запуска этих ракет.

По их данным, в видео есть несколько важных моментов, которые объясняют некоторые аспекты настоящего "воскрешения" элементов советского ЗРК 60-х годов. Так, для запуска была использована стандартная стационарная пусковая 5П72В, а не, как считалось ранее, новосозданная мобильная версия.

"Более того, на кадрах видно, что из этих мест запускали эти ракеты далеко не по одному разу, на что прямо указывают следы от работы реактивных двигателей на земле. При этом, очевидно, были использованы старые пусковые позиции для запуска этих ракет", - пишут эксперты.

По данным Defense Express, все это показывает насколько рискованными были эти операции. Ведь пусковая абсолютно не мобильна и возможности выйти из-под удара просто отсутствует. А подготовка к пуску ведется непосредственно на этой пусковой, во время которой ракету заправляют довольно токсичным жидким топливом, которое требует использования костюма химзащиты.

Сама ракета 5В28 не претерпела внешних изменений. Однако все возможные изменения могли коснуться электроники. Среди возможных вариантов - использование другого радара подсветки целей для штатной полуактивной головки самонаведения, или установка новой активной радиолокационной головки самонаведения, как опция - пассивной, в случае сбития А-50.