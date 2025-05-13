Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс ради соглашения о недрах с США
Верховная Рада во вторник, 13 мая, поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения по полезным ископаемым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По данным нардепа, "за" в первом чтении проголосовали - 286 депутатов, с сокращением срока подачи правок.
Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу Соглашения от:
- ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) с новых лицензий;
- выдачи новых спец разрешений на пользование недрами;
- реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Средства будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления.
Соглашение о недрах
1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда. Документ подписали первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.
8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, завершив процесс. По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, стороны еще подпишут два дополнительных технических соглашения, которые не требуют ратификации парламентом.
По словам Свириденко, остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.
Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США по редкоземельным металлам.
Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - узнайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.