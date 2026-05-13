От заморозков до +31: по каким растениям на огородах и в садах "ударила" майская погода
В Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Температурные контрасты: в первой декаде мая погода прыгала от рекордных (для этого времени) заморозков до аномального тепла (30-31°С).
- Нехватка влаги: по всей стране наблюдался дефицит дождей.
- Массовое потепление: переход среднесуточной температуры через 10°С (в сторону повышения) и период активного роста растений зафиксировали почти по всей Украине на 1,5-3 недели позже обычных сроков.
- Угроза для урожая: ночные заморозки в начале мая могли представлять опасность для всходов овощных и теплолюбивых культур, а также плодово-ягодных культур в фазе цветения и формирования завязи
- Общее состояние: несмотря на погодные аномалии, условия для большинства сельхозкультур в Украине в начале месяца оставались удовлетворительными.
Особенности погоды в Украине в начале мая
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в течение первой декады мая 2026 года в Украине наблюдались значительные колебания температуры.
Уточняется, что средняя суточная температура воздуха в этот период была:
- как ниже нормы на 5-10°С;
- так и выше нее на 5-9°С.
"В первые дни декады почти на всей территории еще отмечались заморозки, в отдельных районах был достигнут абсолютный минимум температуры воздуха начала мая", - поделились специалисты.
Между тем позже - в середине декады - отмечалась аномально теплая погода (вследствие влияния мощного антициклона).
Какими были средняя и максимальная температуры
В УкрГМЦ рассказали, что в целом средняя декадная температура воздуха:
- на большей части территории Украины - оказалась близкой или несколько выше нормы;
- в южных областях - ниже ее на 1,1-2,3°С.
При этом в течение самых теплых дней - 5-7 мая - максимальная температура воздуха достигала 30-31°С тепла.
Какая ситуация наблюдалась с осадками
"На всей территории страны продолжался дефицит осадков", - констатировали в Украинском гидрометеорологическом центре.
Отмечается, что неравномерные дожди наблюдались только:
- в отдельные дни;
- при перемещении холодного атмосферного фронта.
Агрометеорологические условия первой декады мая 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Когда произошел устойчивый переход температуры через +10°С
По данным Укргидрометцентра, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С - в сторону повышения - произошел 2-4 мая (почти на всей территории страны).
"Что на полторы-три недели позже средних многолетних сроков", - отметили специалисты.
Между тем в сроки близкие или несколько раньше средних многолетних (в первой половине апреля) такой температурный переход состоялся в отдельных районах:
- южных областей;
- Днепропетровской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области.
"Начался период активной вегетации всех сельскохозяйственных культур", - констатировали в УкрГМЦ.
Для каких растений майская погода представляла угрозу
Украинцам сообщили, что в целом в течение декады агрометеорологические условия "были удовлетворительными для вегетации большинства сельскохозяйственных культур".
Уточняется, что условия для их развития и роста улучшились "начиная с 3-4 мая" - с существенным повышением температурного фона, которое "обусловило стремительное накопление эффективного тепла".
Подчеркивается при этом, что в начале мая наблюдались и "малоблагоприятные и опасные явления":
- заморозки на поверхности почвы и высоте травостоя;
- местами - заморозки в воздухе.
Они, по данным экспертов УкрГМЦ, представляли угрозу:
- для всходов овощных и теплолюбивых культур;
- для плодово-ягодных культур в фазе цветения и формирования завязи.
