ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

От заморозков до +31: по каким растениям на огородах и в садах "ударила" майская погода

15:36 13.05.2026 Ср
4 мин
К существенным перепадам температур в начале месяца добавился еще и дефицит осадков
aimg Ирина Костенко
От заморозков до +31: по каким растениям на огородах и в садах "ударила" майская погода Погода в начале мая удивляла украинцев контрастами (фото иллюстративное: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

Главное:

  • Температурные контрасты: в первой декаде мая погода прыгала от рекордных (для этого времени) заморозков до аномального тепла (30-31°С).
  • Нехватка влаги: по всей стране наблюдался дефицит дождей.
  • Массовое потепление: переход среднесуточной температуры через 10°С (в сторону повышения) и период активного роста растений зафиксировали почти по всей Украине на 1,5-3 недели позже обычных сроков.
  • Угроза для урожая: ночные заморозки в начале мая могли представлять опасность для всходов овощных и теплолюбивых культур, а также плодово-ягодных культур в фазе цветения и формирования завязи
  • Общее состояние: несмотря на погодные аномалии, условия для большинства сельхозкультур в Украине в начале месяца оставались удовлетворительными.

Особенности погоды в Украине в начале мая

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в течение первой декады мая 2026 года в Украине наблюдались значительные колебания температуры.

Уточняется, что средняя суточная температура воздуха в этот период была:

  • как ниже нормы на 5-10°С;
  • так и выше нее на 5-9°С.

"В первые дни декады почти на всей территории еще отмечались заморозки, в отдельных районах был достигнут абсолютный минимум температуры воздуха начала мая", - поделились специалисты.

Между тем позже - в середине декады - отмечалась аномально теплая погода (вследствие влияния мощного антициклона).

Какими были средняя и максимальная температуры

В УкрГМЦ рассказали, что в целом средняя декадная температура воздуха:

  • на большей части территории Украины - оказалась близкой или несколько выше нормы;
  • в южных областях - ниже ее на 1,1-2,3°С.

При этом в течение самых теплых дней - 5-7 мая - максимальная температура воздуха достигала 30-31°С тепла.

Какая ситуация наблюдалась с осадками

"На всей территории страны продолжался дефицит осадков", - констатировали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Отмечается, что неравномерные дожди наблюдались только:

  • в отдельные дни;
  • при перемещении холодного атмосферного фронта.

От заморозков до +31: по каким растениям на огородах и в садах &quot;ударила&quot; майская погодаАгрометеорологические условия первой декады мая 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда произошел устойчивый переход температуры через +10°С

По данным Укргидрометцентра, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С - в сторону повышения - произошел 2-4 мая (почти на всей территории страны).

"Что на полторы-три недели позже средних многолетних сроков", - отметили специалисты.

Между тем в сроки близкие или несколько раньше средних многолетних (в первой половине апреля) такой температурный переход состоялся в отдельных районах:

  • южных областей;
  • Днепропетровской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области.

"Начался период активной вегетации всех сельскохозяйственных культур", - констатировали в УкрГМЦ.

Для каких растений майская погода представляла угрозу

Украинцам сообщили, что в целом в течение декады агрометеорологические условия "были удовлетворительными для вегетации большинства сельскохозяйственных культур".

Уточняется, что условия для их развития и роста улучшились "начиная с 3-4 мая" - с существенным повышением температурного фона, которое "обусловило стремительное накопление эффективного тепла".

Подчеркивается при этом, что в начале мая наблюдались и "малоблагоприятные и опасные явления":

  • заморозки на поверхности почвы и высоте травостоя;
  • местами - заморозки в воздухе.

Они, по данным экспертов УкрГМЦ, представляли угрозу:

  • для всходов овощных и теплолюбивых культур;
  • для плодово-ягодных культур в фазе цветения и формирования завязи.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Киев официально пришло метеорологическое лето (май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды).

Кроме того, мы объясняли, каким может быть май в Украине в целом.

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Рослини аграрії Климатолог Метеоролог Сад и огород Деревья Фермеры
Новости
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес