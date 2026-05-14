Юбилейный День вышиванки в Украине и мире: когда праздновать в 2026 году и что с программой
В 2026 году Всемирный день вышиванки отмечает свой 20-летний юбилей. Нынешний праздник посвящен поддержке культурного наследия оккупированных регионов, объединяя людей в Украине и за границей.
Подробнее об истории происхождения праздника, его традициях, дате и программе в 2026 году
Главное:
- Большой юбилей: в 2026 году Дню вышиванки исполняется 20 лет.
- Историческое развитие: праздник прошел путь от студенческой инициативы в Черновцах до проекта всемирного масштаба.
- Когда праздновать: Всемирный день вышиванки традиционно отмечают в третий четверг мая, так что в этом году он приходится на 21 число.
- Главная тема: нынешний праздник посвящен культурному наследию оккупированных регионов Украины.
- Как приобщиться: одеть вышиванку, сделать фото, задонатить на ВСУ и почтить память павших героев новой традицией - "Вышитой лентой памяти".
- Программа-2026: мероприятия по случаю Дня вышиванки запланированы не только в украинских городах, но и в ряде зарубежных локаций.
- Флешмоб: украинцев по всему миру призывают создавать "живую цифру 20" и делиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #WorldVyshyvankaDay20.
История происхождения праздника
Традиция отмечать День вышиванки зародилась на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича в 2006 году.
Именно тогда студентка (в то время) Леся Воронюк обратилась к своим друзьям с идеей выбрать день, чтобы всем вместе одеться в вышитые рубашки.
Так сформировалась команда единомышленников - оргкомитет праздника, который до сих пор активно работает и развивает эту идею.
Сначала акцию поддержали лишь несколько десятков студентов и преподавателей, однако уже в следующем году к ней начали присоединяться другие факультеты университета.
Из года в год День вышиванки разрастался по всей Украине благодаря студенчеству и неравнодушным гражданам, а в 2010 году (благодаря украинской диаспоре), праздник получил статус Всемирного.
В 2015 году, учитывая важность события и запросы насчет просветительско-гуманитарных проектов, оргкомитет праздника создал соответствующую общественную организацию - "Всемирный день вышиванки".
Сегодня Всемирный день вышиванки призван объединить украинцев сквозь пространство и время, распространяя и актуализируя:
- как вышитые украинские рубашки - вышиванки;
- так и украинское культурное наследие в целом.
Как определяется дата праздника
Основанная студентами акция сегодня стала одним из самых любимых и массовых праздников украинцев и солидарных с Украиной иностранцев по всему миру (к нему ежегодно присоединяется более 100 стран).
Этот день важен еще и тем, что превратился по сути:
- в важную объединяющую просветительскую площадку по реализации различных проектов в Украине;
- в неотъемлемую составляющую культурной дипломатии за границей.
Вычислить дату Всемирного дня вышиванки - просто, ведь праздник ежегодно отмечают в третий четверг мая.
Такой "фиксированный день", по словам организаторов, был выбран по многим причинам.
Но основная из них - День вышиванки должен приходиться именно на рабочий день (как напоминание о том, что вышитая рубашка всегда была неотъемлемой частью жизни украинцев).
Следовательно, в этом году Всемирный день вышиванки будут отмечать 21 мая - в Украине и мире.
Традиции праздника и программа в 2026 году
В 2026 году Всемирному дню вышиванки исполняется 20 лет.
"За эти годы он приобрел невиданные масштабы, его знают и отмечают во всем мире и на всех континентах. Наша команда гордится каждым, кто ежегодно в третий четверг мая надевал вышиванку. Только благодаря вам традиция живет и будет жить еще много десятилетий", - констатировали ранее его организаторы.
Уточняется, что нынешний праздник посвящен культурному наследию оккупированных регионов Украины - Донецкой области, Луганской области, Крыма, Херсонской области, Запорожской области и Харьковской области.
Отметить юбилей Всемирного дня вышиванки не сложно:
- надеть вышиванку и сделать фото;
- поблагодарить себя и единомышленников рядом за поддержку праздника;
- почтить память погибших защитников;
- задонатить на Силы обороны Украины.
"Ведь надевать вышиванку - это быть ответственным за будущее Украины", - напомнили организаторы праздника.
С украинцами поделились также официальной программой мероприятий по случаю этого дня в Черновцах и Киеве.
Сообщается также, что в этом году в День вышиванки создают новую традицию "Вышитая лента памяти" - в честь павших защитников и защитниц Украины.
В рамках празднования Всемирного дня вышиванки всем неравнодушным украинцам и друзьям нашей страны сообщили также о запуске флешмоба "Мир в вышиванке. Украина в сердце. 20".
Автором идеи такой акции выступила волонтер и общественный деятель Майя Фисюк.
"В этот день украинцы в разных уголках планеты объединяются в один символ "20" - количество лет традиции, ставшей голосом нации в мире", - объяснили гражданам.
Суть флешмоба заключается в том, что его участники:
- одеваются в вышиванки и формируют "живое" число 20;
- внутри цифры "0" размещают два флага - государственный флаг Украины и флаг страны пребывания;
- делают историческое фото или видеозапись;
- распространяют эти материалы на страницах в соцсетях - обозначая страницу Всемирного дня вышиванки и используя хэштег #WorldVyshyvankaDay20.
Флешмоб "Мир в вышиванке. Украина в сердце. 20" (иллюстрация: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)
Многочисленные мероприятия по случаю 20-летия праздника запланированы не только в Украине, но и за границей.
Так, например, в Будапеште (Венгрия) 17 мая состоится презентация проекта "Вышитые разговоры поколений".
Его главным событием станет презентация 12 вышитых древних украинских рубашек, созданных благодаря непосредственному изучению аутентичных оригиналов.
В рамках мероприятия гости также смогут:
- посетить выставку аутентичных древних костюмов из частного собрания коллекционера и знатока украинской традиционной одежды Христины Благодир;
- создать собственный элемент одежды через технику вышивки и украсить свою вещь уникальным орнаментом;
- посмотреть художественно-документальный фильм "Наследие нации".
Детали проекта "Вышитые разговоры поколений" (инфографика: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)
В течение 21-24 мая в Турине (Италия) запланирована выставка "Украинское вышитое наследие", на которой будут представлены:
- аутентичные рубашки ручной работы;
- редкие экспонаты возрастом более 100 лет;
- работы мастеров, коллекционеров и исследователей, которые сохраняют и восстанавливают традицию.
Кроме того, в рамках программы - показ документального фильма "Наследие нации" и благотворительный проект "Сорочка для защитника".
Детали о выставке "Украинское вышитое наследие" (инфографика: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)
На 23 мая в Вильнюсе (Литва) запланировано другое уникальное культурное событие - большой совместный украинско-литовский хор Vyshyvanka Choir 2026, посвященный Дню вышиванки.
Ожидается, что инициатива объединит сотни участников - как символ поддержки Украины и дружбы между двумя народами.
Детали о Vyshyvanka Choir 2026 (инфографика: facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky)
