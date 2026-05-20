Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
В ночь на 20 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 154 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл. и 154 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных дронов на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
"В воздушном пространстве новые группы вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, ночью 20 мая Россия нанесла массированные удары по нескольким украинским городам.
Больше всего пострадал Днепр - пятеро раненых, двое в тяжелом состоянии, повреждены склады с продуктами. Одновременно атаки зафиксировали в Харькове и Одессе.
Также в Конотопе Сумской области в результате российской атаки повреждена многоэтажка, пострадали многие люди.