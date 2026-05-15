ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Грозы и град, но до +27: синоптики предупредили о "погодных сюрпризах" на следующей неделе

17:22 15.05.2026 Пт
4 мин
Украинцев предупреждают, что прятать зонтики далеко - еще рано
aimg Ирина Костенко
Грозы и град, но до +27: синоптики предупредили о "погодных сюрпризах" на следующей неделе Погода в Украине ожидается "нестабильная" (фото иллюстративное: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В субботу часть Украины накроют кратковременные дожди, которые могут сопровождать местами град и шквалы. Позже погода будет оставаться неустойчивой, но температура воздуха несколько поднимется.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Читайте также: От заморозков до +31: по каким растениям на огородах и в садах "ударила" майская погода

Главное:

  • Разные атмосферные фронты: 16 мая кратковременные дожди с грозами (местами - даже с градом и шквалами) ожидаются на западе, тогда как 17-18 мая осадки распространятся на большинство областей.
  • Постепенное потепление: ночная прохлада (+6...+11°С) начнет отступать и уже с воскресенья ночи станут теплее (+9...+14°С).
  • Почти летнее тепло: 18 мая жители восточных регионов и Сумщины могут увидеть на термометрах уже до +26°С.
  • Середина недели: 19-20 мая дневная температура вырастет до +21...+27°С.
  • Что может быть дальше: стабильного и сухого тепла синоптики пока что не обещают.

Что будет влиять на погоду в ближайшие дни

– В ближайшие трое суток, в течение 16-18 мая, синоптическая ситуация по территории Украины будет складываться по-разному.

16 мая (в субботу, - Ред.) погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления.

Только на западе страны днем мы ожидаем атмосферный фронт с запада, который обусловит кратковременные дожди с грозами. Местами - с градом и шквалами до 15-20 метров в секунду.

17-18 мая (в воскресенье и понедельник, - Ред.) другой атмосферный фронт, уже с востока, будет вызывать неустойчивую погоду в большинстве областей. С кратковременными дождями и местами - с грозами.

Влажность и давление, конечно, будут испытывать определенные колебания. А что касается температуры, то она будет очень зависеть от облачности.

На смену прохладной воздушной массе с востока постепенно будет поступать более теплый воздух.

Какая погода в Украине будет в субботу, 16 мая

– Если говорить о более детальном анализе прогноза, то завтра (в субботу, 16 мая, - Ред.) мы ожидаем погоду без осадков.

Лишь в западных областях днем нас ожидают кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах - град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Во всех остальных областях ветер будет преимущественно южный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов. А днем ожидаем от 18 до 23 градусов с отметкой "плюс".

Грозы и град, но до +27: синоптики предупредили о &quot;погодных сюрпризах&quot; на следующей неделеВ западных областях местами могут быть шквалы (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в воскресенье, 17 мая

– 17 мая ночью на крайнем западе и востоке, а днем - уже по всей территории Украины (кроме запада), ожидаем кратковременные дожди. Местами - с грозами.

Ветер будет юго-восточный, с переходом на северо-восточный. Со скоростью 5-10 метров в секунду.

Значения температуры ночью немного повысятся и будут в пределах +9...+14°С.

Днем - будут оставаться в тех же пределах (как и в субботу, - Ред.), +18...+23°С.

Какую погоду принесет начало следующей недели

– 18 мая, то есть с понедельника, мы ожидаем кратковременные дожди. Кое-где - с грозами.

Только в восточных областях ночью и в западных областях погода будет оставаться без осадков.

Ветер будет преимущественно северный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температурные значения будут немного отличаться от предыдущих.

Ночью - будут оставаться +9...+14°С почти по всей территории Украины.

Днем +18...+23°С, но в восточных и Сумской областях столбики термометров будут подниматься уже до +26°С.

Как изменится ситуация в середине недели

– В следующие вторник и среду, 19-20 мая, ночью у нас будет оставаться погода без осадков.

Однако днем местами ожидаем непродолжительные дожди с грозами.

Значения температуры ночью ожидаются в пределах уже +9...+16°С (местами).

Днем столбики термометров будут подниматься до 21-27 градусов тепла.

Хотя 19 мая в западных областях будет немного свежее, так сказать. Там ожидаем +17...+22°С.

Грозы и град, но до +27: синоптики предупредили о &quot;погодных сюрпризах&quot; на следующей неделеТемпература воздуха днем может подниматься местами до +27°С (инфографика: РБК-Украина)

Ждать ли украинцам стабильного и сухого тепла позже

– Пока что такого не видно.

Поскольку в дальнейшем, если смотреть на такой, консультативный прогноз, то в течение 21-25 мая мы ожидаем неустойчивую погоду с непродолжительными дождями.

Они будут преимущественно сохраняться в дневные часы.

Значения температуры, в принципе, тоже не будут так существенно отличаться по территории Украины.

Будут оставаться ночью в пределах +10...+16°С, а днем - от 20 до 27 градусов тепла.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Киев официально пришло метеорологическое лето - май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка"

Читайте также, каким может быть май в Украине в целом и как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата