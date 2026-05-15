Грози та град, але до +27: синоптики попередили про "погодні сюрпризи" наступного тижня

У суботу частину України накриють короткочасні дощі, які можуть супроводжувати місцями град і шквали. Пізніше погода залишатиметься нестійкою, але температура повітря дещо підніметься.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт .

Головне: Різні атмосферні фронти : 16 травня короткочасні дощі з грозами (місцями - навіть із градом та шквалами) очікуються на заході, тоді як 17-18 травня опади поширяться на більшість областей.

: 16 травня короткочасні дощі з грозами (місцями - навіть із градом та шквалами) очікуються на заході, тоді як 17-18 травня опади поширяться на більшість областей. Поступове потепління : нічна прохолода (+6...+11°С) почне відступати і вже з неділі ночі стануть теплішими (+9...+14°С).

: нічна прохолода (+6...+11°С) почне відступати і вже з неділі ночі стануть теплішими (+9...+14°С). Майже літнє тепло : 18 травня мешканці східних регіонів та Сумщини можуть побачити на термометрах вже до +26°С.

: 18 травня мешканці східних регіонів та Сумщини можуть побачити на термометрах вже до +26°С. Середина тижня : 19-20 травня денна температура зросте до +21...+27°С.

: 19-20 травня денна температура зросте до +21...+27°С. Що може бути далі: стабільного та сухого тепла синоптики поки що не обіцяють.

Що впливатиме на погоду найближчими днями

– У найближчі три доби, впродовж 16-18 травня, синоптична ситуація по території України складатиметься по-різному.

16 травня (в суботу, - Ред.) погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску.

Лише на заході країни вдень ми очікуємо атмосферний фронт із заходу, який зумовить короткочасні дощі з грозами. Місцями - з градом та шквалами до 15-20 метрів за секунду.

17-18 травня (у неділю та понеділок, - Ред.) інший атмосферний фронт, вже зі сходу, спричинятиме нестійку погоду в більшості областей. Із короткочасними дощами та подекуди - з грозами.

Вологість і тиск, звісно, зазнаватимуть певних коливань. А щодо температури, то вона дуже залежатиме від хмарності.

На зміну прохолодній повітряній масі зі сходу поступово надходитиме більш тепле повітря.

Яка погода в Україні буде в суботу, 16 травня

– Якщо говорити про більш детальний аналіз прогнозу, то завтра (в суботу, 16 травня, - Ред.) ми очікуємо погоду без опадів.

Лише у західних областях вдень нас очікують короткочасні дощі, грози. В окремих районах - град і шквали 15-20 метрів за секунду.

В усіх інших областях вітер буде переважно південний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів. А вдень очікуємо від 18 до 23 градусів із позначкою "плюс".

У західних областях місцями можуть бути шквали (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в неділю, 17 травня

– 17 травня вночі на крайньому заході та сході, а вдень - вже по всій території України (крім заходу), очікуємо на короткочасні дощі. Місцями - з грозами.

Вітер буде південно-східний, із переходом на північно-східний. Зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Значення температури вночі трішки підвищаться і будуть в межах +9...+14°С.

Вдень - залишатимуться в тих самих межах (як і в суботу, - Ред.), +18...+23°С.

Яку погоду принесе початок наступного тижня

– 18 травня, тобто з понеділка, ми очікуємо на короткочасні дощі. Подекуди - з грозами.

Лише у східних областях вночі та у західних областях погода залишатиметься без опадів.

Вітер буде переважно північний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температурні значення будуть трішки відрізнятись від попередніх.

Вночі - залишатимуться +9...+14°С майже по всій території України.

Вдень +18...+23°С, але у східних та Сумській областях стовпчики термометрів підніматимуться вже до +26°С.

Як зміниться ситуація в середині тижня

– У наступні вівторок та середу, 19-20 травня, вночі у нас залишатиметься погода без опадів.

Проте вдень місцями очікуємо на нетривалі дощі з грозами.

Значення температури вночі очікуються в межах вже +9...+16°С (подекуди).

Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до 21-27 градусів тепла.

Хоча 19 травня у західних областях буде трішечки свіжіше, так би мовити. Там очікуємо +17...+22°С.

Температура повітря вдень може підніматись місцями до +27°С (інфографіка: РБК-Україна)

Чи чекати українцям стабільного й сухого тепла пізніше

– Поки що такого не видно.

Оскільки надалі, якщо дивитись на такий, консультативний прогноз, то впродовж 21-25 травня ми очікуємо на нестійку погоду з нетривалими дощами.

Вони будуть переважно зберігатись у денні години.

Значення температури, в принципі, теж не будуть так істотно відрізнятись по території України.

Залишатимуться вночі в межах +10...+16°С, а вдень - від 20 до 27 градусів тепла.