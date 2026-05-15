Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Украина определяется с целями для дальнейших "дальнобойных санкций" против России за полномасштабную войну и вражеские удары по украинским населенным пунктам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей", - подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что Украина "вполне справедливо" отвечает по нефтяной промышленности и военному производству России, а также по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против страны и украинцев.
"Благодарен нашим воинам за преданность защите украинских интересов и всем привлеченным украинским структурам - за развитие действительно сильной системы наших дальнобойных санкций. Это то, что ощутимо", - отметил президент.
Напомним, в ночь на 15 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории одного из крупнейших НПЗ страны-агрессора прогремели взрывы и возник масштабный пожар.
Кроме того, россияне пожаловались на атаку дронов на Астраханский газоперерабатывающий завод. Он расположен вблизи Каспийского моря в примерно 1675 км от украинской границы.
Отметим, один из крупнейших заводов страны-агрессора - "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - полностью остановился после атаки украинских беспилотников. Он расположен примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы.