RU UA EN RU
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России

16:51 15.05.2026 Пт
2 мин
Президент пообещал последствия для РФ за каждый удар по Украине
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украина определяется с целями для дальнейших "дальнобойных санкций" против России за полномасштабную войну и вражеские удары по украинским населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Россия планирует ударить по "центрам принятия решений", ГУР перехватило списки

"Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина "вполне справедливо" отвечает по нефтяной промышленности и военному производству России, а также по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против страны и украинцев.

"Благодарен нашим воинам за преданность защите украинских интересов и всем привлеченным украинским структурам - за развитие действительно сильной системы наших дальнобойных санкций. Это то, что ощутимо", - отметил президент.

Зеленский анонсировал новые &quot;дальнобойные санкции&quot; против РоссииФото: президент анонсировал дальнобойные удары по РФ (инфографика РБК-Украина)

Напомним, в ночь на 15 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории одного из крупнейших НПЗ страны-агрессора прогремели взрывы и возник масштабный пожар.

Кроме того, россияне пожаловались на атаку дронов на Астраханский газоперерабатывающий завод. Он расположен вблизи Каспийского моря в примерно 1675 км от украинской границы.

Отметим, один из крупнейших заводов страны-агрессора - "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - полностью остановился после атаки украинских беспилотников. Он расположен примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине