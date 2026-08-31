Зарплаты педагогов вырастут уже с 1 сентября: сколько будут доплачивать

В Украине с 1 сентября зарплаты педагогических и научно-педагогических работников вырастут на 20%, а также изменится сама система начисления выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

С 1 сентября в Украине отказываются от единой тарифной сетки. Обновленная модель предполагает, что оклад будет зависеть от должности и базовой величины, равной средней зарплате по экономике страны.

Вырастут именно должностные оклады педагогов, ведь именно от них рассчитывается большинство доплат и надбавок.

"Новая система охватит школы, высшее образование, инклюзивно-ресурсные центры и государственные учебные заведения. Для дошкольного и внешкольного образования, профессионального и профессионального высшего образования, органам местного самоуправления рекомендуется осуществить соответствующее повышение заработных плат педагогов с 1 сентября 2026 года", - отметил премьер.

Правительство оставляет и вводит дополнительные выплаты для отдельных категорий педагогов:

2600 гривен - сохранена доплата для учителей, обучающих детей очно на прифронтовых территориях;

10% к окладу - дополнительная надбавка для преподавателей колледжей, которые готовят специалистов для оборонно-промышленного комплекса, энергетики, машиностроения и металлообработки.

Корецкий отметил, что в начале года должностные оклады педагогов уже выросли на 30%.