Зарплаты педагогов вырастут уже с 1 сентября: сколько будут доплачивать
В Украине с 1 сентября зарплаты педагогических и научно-педагогических работников вырастут на 20%, а также изменится сама система начисления выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
С 1 сентября в Украине отказываются от единой тарифной сетки. Обновленная модель предполагает, что оклад будет зависеть от должности и базовой величины, равной средней зарплате по экономике страны.
Вырастут именно должностные оклады педагогов, ведь именно от них рассчитывается большинство доплат и надбавок.
"Новая система охватит школы, высшее образование, инклюзивно-ресурсные центры и государственные учебные заведения. Для дошкольного и внешкольного образования, профессионального и профессионального высшего образования, органам местного самоуправления рекомендуется осуществить соответствующее повышение заработных плат педагогов с 1 сентября 2026 года", - отметил премьер.
Правительство оставляет и вводит дополнительные выплаты для отдельных категорий педагогов:
- 2600 гривен - сохранена доплата для учителей, обучающих детей очно на прифронтовых территориях;
- 10% к окладу - дополнительная надбавка для преподавателей колледжей, которые готовят специалистов для оборонно-промышленного комплекса, энергетики, машиностроения и металлообработки.
Корецкий отметил, что в начале года должностные оклады педагогов уже выросли на 30%.
Напомним, согласно данным Госстата, в июле средняя номинальная зарплата по Украине составила 32 243 гривны. Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано месяцем ранее, в июне 2026 года.