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Число поранених збільшилося до 21: мер розповів подробиці удару по Харкову

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Харків , Четвер 21 липня 2022 12:27
Число поранених збільшилося до 21: мер розповів подробиці удару по Харкову Фото: мер Харькова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість поранених внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до 21. Загиблих, як і раніше повідомлялося, двоє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"На цю хвилину кількість людей, які отримали поранення, зросла до 21. Двоє людей загинули", - каже Терехов.

Він зазначив, що останні два дні російські агресори останні два дні цілеспрямовано б'ють своїми снарядами по скупченнях людей.

"Учора по зупинці, сьогодні по зупинці громадського транспорту...", - звернув увагу мер.

За його словами, удари відбуваються якраз під час пік, коли люди їдуть на роботу

"При чому ці удари йдуть "Ураганами", касети, що не розірвалося, є... тобто РФ намагається залякати харків'ян, але їм це точно не вдасться, ми робимо все можливе, щоб місто більш-менш жило спокійним життям", - підкреслив Терехов.

Він розповів, що всі хто постраждав зараз перебувають у лікарні, є люди, які зараз перебувають у дуже важкому стані.

"Працівники ДСНС на місці, вони працюють, транспортники теж, бо один зі снарядів потрапив і розбив нам тролейбус", - додав мер.

Додамо, при цьому, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, на місцях влучань працюють 14 бригад екстренки.

"Правоохоронні органи ретельно фіксують усі злочини окупантів проти населення", - пише він в Телеграм

Постраждали виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на 1 поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.

Фото: наслідки ранкового ракетного удару по Харкову (t.me/synegubov)

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Харків з "Ураганів"., влучивши у цивільні об'єкти міста.

В Офісі президента вже відреагували на чергову ракетну атаку Харкова, там закликали негайно визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Харків ракетный удар
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