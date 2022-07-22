РФ вночі здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровської області

Російська армія вночі накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський і Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Зокрема, окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випущено до 100 снарядів.

"Попередньо, одна людина загинула, один поранений. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є прориви газоводу і водоводу. Зруйновано залізничну колію. Коли можна буде відновити рух, поки не ясно", - йдеться в повідомленні.

У Покровській громаді ворог вдарив по складах. Розбило трансформатор, кілька сіл залишилися без світла.

По Зеленодольській громаді вдарили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу ліквідували.

В Апостолові було 7 "прильотів". Ракети влучили по трьох школах міста.

"Вони зруйновані. Пошкоджено житлові будинки поруч. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 осіб поранено. Інформація ще уточнюється", - повідомив Резніченко.

Раніше повідомлялося, що голова Нікопольської РВА запропонував жителям тимчасово переселитися, житло нададуть безплатно.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

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