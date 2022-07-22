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РФ вночі здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровської області

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Дніпропетровська область, П'ятниця 22 липня 2022 08:04
РФ вночі здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровської області Фото: РФ вночі здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Російська армія вночі накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський і Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Зокрема, окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випущено до 100 снарядів.

"Попередньо, одна людина загинула, один поранений. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є прориви газоводу і водоводу. Зруйновано залізничну колію. Коли можна буде відновити рух, поки не ясно", - йдеться в повідомленні.

У Покровській громаді ворог вдарив по складах. Розбило трансформатор, кілька сіл залишилися без світла.

По Зеленодольській громаді вдарили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу ліквідували.

В Апостолові було 7 "прильотів". Ракети влучили по трьох школах міста.

РФ вночі здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровської області

"Вони зруйновані. Пошкоджено житлові будинки поруч. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 осіб поранено. Інформація ще уточнюється", - повідомив Резніченко.

РФ вночі здійснила масштабну атаку на три райони Дніпропетровської області

Раніше повідомлялося, що голова Нікопольської РВА запропонував жителям тимчасово переселитися, житло нададуть безплатно.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

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Дніпропетровська область
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