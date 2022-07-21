Більше плюсів. Аналітик назвав наслідки різкого підвищення курсу долара

Підвищення офіційного курсу НБУ на 25% з 29,25 до 36,57 гривень за долар призведе до збільшення доходів бюджету та гривневої виручки експортерів. Водночас імпорт подорожчає.

Плюси рішення НБУ

Як зазначив Шапран, плюси в такому рішенні є, і їх чимало. Серед них зростання майбутніх доходів Мінфіну від отриманої міжнародної допомоги та доходів від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. "Допускаю, що збільшення доходів Мінфіну знизить ті суми, на які НБУ буде купувати військові ОВДП", - сказав він.

Крім того, це стимули для експортерів, які нарешті можуть продавати валюту по більшому курсу . Також відбулось усунення можливостей для маржинальних операцій між курсами. НБУ доведеться менше витрачати золотовалютних резервів для підтримки ринку, додав він.

Мінуси рішення НБУ

Аналітик вважає, що ринок відчує прискорення інфляції. "Той імпорт який раніше заходив в Україну майже по 30, сьогодні буде перерахований по 37", - сказав Шапран.

За його словами, чим більше гривні буде отримувати Мінфін за міжнародну допомогу, тим більше гривні буде йти в обіг, а це означає що інфляція може прискорюватись з монетарних причин.

"Встановлений курсовий орієнтир 36,6 на мою думку не є вдалим, це скоріше верхня межа готівкового ринку. Зрозуміло що автори цієї позначки робили крок із запасом на очікування позитивних зрушень, але в мене є сумніви, що варто було обирати верхню межу готівкового ринку", - сказав Шапран.