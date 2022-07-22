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Зеленський розповів про перший реальний результат візиту своєї дружини до США

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Київ, П'ятниця 22 липня 2022 01:02
Зеленський розповів про перший реальний результат візиту своєї дружини до США Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Американські сенатори представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Документ став першим реальним результатом візиту Олени Зеленської до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Він нагадав, що декілька місяців тому експертна група Єрмака-Макфола запропонувала визнати дії РФ проти українського народу геноцидом.

"І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати - сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін і Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом", - сказав глава держави.

Політик зазначив, що документ представили невдовзі після того, як Олена Зеленська виступила зі зверненням безпосередньо до Конгресу США.

За словами президента, у резолюції зазначено, що дії РФ в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України.

Зеленський детальніше розповів про резолюцію

Зеленський також додав, що відповідно до проєкту документа Сенат США:

  • засуджує РФ за вчинення актів геноциду проти народу України;
  • закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу;
  • підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

"Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе", - підсумував президент України.

Нагадаємо, Олена Зеленська приїхала до Вашингтона на запрошення Джил Байден 18 липня. Вона виступила у Конгресі США та закликала передати українським військовим системи ППО.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Олена Зеленська Війна Росії проти України
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