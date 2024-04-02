Греция готовит помощь Украине, а в Старобельске ликвидировали предателя: новости за 1 апреля

Вчера, 1 апреля 2024 года, в Греции начали готовить пакет помощи Украине. А в оккупированном Старобельске (Луганская область) взорвали местного предателя.

Война России против Украины: последние новости

Греция готовится к передаче Украине большой партии боеприпасов, - СМИ

Греция планирует поставить Украине большую партию боеприпасов. Их передадут через Чехию.

"Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета", - говорится в материале издания.

Также СМИ указывает, что боеприпасы будут поступать из запасов греческой армии, а Вооруженные силы Греции оценили их как "пригодные к использованию".

Греция планирует их продать за 150 млн евро. Военные также сообщили, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях.

В оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта

В захваченном россиянами Старобельске (Луганская область) вчера, 1 апреля, был взорван автомобиль. Из-за этого погиб коллаборант Валерий Чайка.

Оккупанты сообщили, что в 13:30 возле "Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета" был осуществлен подрыв автомобиля.

В результате этого погиб заместитель руководителя "Центра по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка.

"Просто сидеть и ждать не получится". У Зеленского обратились к союзникам с важным заявлением

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к союзникам Украины с важным заявлением.

"Без иллюзий. Позиционной войны нет (продвижения нет, но интенсивность боев крайне высока), признаков "заморозки" нет. РФ не решила своих основных задач (среди которых уничтожение суверенного государства, захват и юридическое закрепление чужих территорий, фильтрация/депортация и уничтожение больших групп нелояльного населения) и поэтому продолжает эскалацию", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия бросает на войну все свои ресурсы, а война такого рода имеет только военное решение.

"Поэтому еще раз: давайте без иллюзий, просто сидеть и ждать не получится, все равно придется резко наращивать военное производство и насыщать Украину паритетным количеством оружия. Чем быстрее, тем эффективнее и тем лучше будет выглядеть ситуация", - заявил он.

Франция ожидает, что Китай направит России очень четкие сигналы из-за войны в Украине, - МИД

Франция ожидает от Китая "очень четких сигналов России" в связи с войной на Украине.

"Мы ожидаем, что Китай пошлет России очень четкие сигналы. Китай, очевидно, играет ключевую роль в обеспечении независимости Украины и уважения к международному праву, включая ее суверенитет", - заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Западное сообщество регулярно призывает Китай играть более активную роль в этом конфликте, используя свое влияние на Россию.

"Эта война касается всего международного сообщества", - заявил Сежурне.

Он также отметил, что Запад убежден, что прочного мира не будет, если он не будет согласован с украинцами.

РФ в конце весны может начать масштабное наступление на Донецком направлении, - ISW

Российские войска в конце весны или начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении.

Командование РФ может сосредоточить свою наступательную операцию на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.

При этом украинские власти недавно предупредили, что оккупанты накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области.

Аналитики ISW считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

В отчете говорится, что Вооруженные силы Украины, похоже, отбили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта - первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

Белый дом призвал спикера Джонсона продвигать проект с помощью Украины, одобрившего Сенат

Белый дом обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с призывом вынести на голосование документ о поддержке Украины, одобренный Сенатом. Ранее Джонсон планировал представить свою версию законопроекта.

"Мы очень четко заявили. Мы считаем, что спикер должен внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, очевидно, включает поддержку Украины, гуманитарную помощь, поддержку Израиля и Индо-Тихоокеанского региона", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, она имела в виду именно тот проект помощи Украине от США, который в феврале поддержали 70 сенаторов. Он предусматривает более 60 млрд долларов для Украины. Она также считает, что если данный проект вынести на голосование, то большинство представителей обеих партий поддержит его.

В то же время она отказалась делать оценки относительно того готов ли президент США Джо Байден подписать вариант помощи от республиканцев, о котором говорил спикер Джонсон.

Зеленский собрал совещание по дронам и проекту РЭБ, который уже тестируют на фронте

В Украине в этом году планируется упростить и увеличить производство всех типов беспилотников.

По словам президента Владимира Зеленского, вчера состоялось трехчасовое совещание с военными по производству дронов.

"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщиками, разведчиками, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - написал президент.

На совещании обсуждалось, как обеспечить гибкость украинского ОПК. Президент отметил, что потребности фронта постоянно меняются, поэтому производители дронов должны вовремя реагировать на них.

"Важные решения: по упрощению процедуры закупок, импорта комплектующих, наращиванию производства снарядов для дронов и обучению операторов", - рассказал Зеленский.

Суд Луцка вынес приговор женщине, которая "сдавала" места выдачи повесток. В ВСУ отреагировали

Администратор Telegram-канала публиковала места выдачи повесток в Луцке, за это ей суд вынес приговор. А украинские военные дали совет тем, кто боится прийти в ТЦК.

Отмечается, что женщина вела Telegram-канал и публиковала там места выдачи повесток. Уже в январе она назвала этот канал "Волынь погода".

Правоохранители считают, что женщина, распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, препятствовала законной деятельности ВСУ. Во время суда она признала свою вину, поэтому ее приговорили к 5 годам лишения свободы, с испытательным сроком в два года.

В оперативном командовании решили обратиться к тем, кто боится и не приходит в ТЦК.

"В ВСУ есть много вакансий, где можно быть полезным: от юристов до айтишников. Всем будет работа", - говорится в сообщении.

Украинские защитники сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря русский дрон "Форпост". Он является одним из самых дорогих беспилотников врага.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что вчера, 1 апреля, россияне в очередной раз пытались наносить удары по украинским объектам инфраструктуры. В частности, они применяли ракеты Х-59.

"Но это еще не все. Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель. Такие цели у нас бывают не часто, но нам таки удалось поразить один из самых дорогих ударных беспилотников типа "Форпост", - отметил спикер.

По его словам, стоимость такого дрона составляет около 7 млн долларов. Цель уничтожила одесская зенитная ракетная бригада над Черным морем.

Евлаш уточнил, что беспилотник может нести различную боевую нагрузку и в течение длительного времени выполнять боевые задачи вдоль линии соприкосновения.

Дрон является аналогом Bayraktar, поскольку он достаточно большой, может вести разведку и нести две ракеты или другое вооружение для уничтожения наземных целей.