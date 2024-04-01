Украинские воины уничтожили вражеский РЭБ "Житель" в Запорожской области (видео)
Украинские воины в Запорожской области обнаружили и поразили вражескую установку радиоэлектронной борьбы "Житель".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
Отмечается, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.
"В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен", - написали военные.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отбили 22 атаки противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.
А потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 апреля, составляют 710 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 442 880 военных.
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