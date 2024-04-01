Украинские воины уничтожили вражеский РЭБ "Житель" в Запорожской области (видео)

Украинские воины в Запорожской области обнаружили и поразили вражескую установку радиоэлектронной борьбы "Житель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отбили 22 атаки противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 апреля, составляют 710 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 442 880 военных.

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