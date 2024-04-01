Архивное фото: в оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта (Getty Images)

В захваченном россиянами Старобельске (Луганская область) сегодня, 1 апреля, был взорван автомобиль. Из-за этого погиб коллаборант Валерий Чайка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и оккупационного "главы" Старобельска Владимира Чернева.

Оккупанты сообщили, что в 13:30 возле "Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета" был осуществлен подрыв автомобиля. Фото: Подорванный автомобиль (t.me/rian_ru) Чернев подтвердил, что в результате этого погиб заместитель руководителя "Центра по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка. Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео с места подрыва автомобиля. Что известно о Чайке Валерий Чайка в 2010 году избирался депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов". В 2022 году Чайка перешел на сторону врага, его назначили "советником главы администрации Старобельского района "ЛНР". В прошлом году СБУ объявила ему подозрение по факту коллаборационной деятельности. Обвинительный акт в отношении Чайки был направлен в суд. Ликвидация коллаборантов в оккупации