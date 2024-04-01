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В оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта

Старобельск, Понедельник 01 апреля 2024 15:56
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В оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта Архивное фото: в оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В захваченном россиянами Старобельске (Луганская область) сегодня, 1 апреля, был взорван автомобиль. Из-за этого погиб коллаборант Валерий Чайка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и оккупационного "главы" Старобельска Владимира Чернева.

Оккупанты сообщили, что в 13:30 возле "Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета" был осуществлен подрыв автомобиля.

В оккупированном Старобельске взорвали автомобиль и ликвидировали коллаборанта

Фото: Подорванный автомобиль (t.me/rian_ru)

Чернев подтвердил, что в результате этого погиб заместитель руководителя "Центра по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео с места подрыва автомобиля.

Что известно о Чайке

Валерий Чайка в 2010 году избирался депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов".

В 2022 году Чайка перешел на сторону врага, его назначили "советником главы администрации Старобельского района "ЛНР".

В прошлом году СБУ объявила ему подозрение по факту коллаборационной деятельности. Обвинительный акт в отношении Чайки был направлен в суд.

Ликвидация коллаборантов в оккупации

Во временно захваченном Мариуполе произошел взрыв 10 ноября прошлого года. Взорвался автомобиль местного "полицейского".

В январе во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали россиян вместе с техникой. Поражён вражеский автомобиль и четыре захватчика.

А в марте во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали один из организаторов "выборов" РФ.

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